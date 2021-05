Associazioni di categoria, Confesercenti Modena compie mezzo secolo

Era il 20 maggio 1971 quando le prime federazioni di categoria Uncic, Anva, Faib, e Fiarc fondarono Confesercenti di Modena. Oggi, 50 anni dopo, l'associazione modenese rappresenta migliaia di Piccole Medie Imprese del commercio, del turismo, dei servizi, del Lavoro autonomo e dell'artigianato riunite in oltre 70 federazioni di categoria, con professionisti qualificati che operano nella rete capillare di uffici che si aggiungono alla sede provinciale,

In questi 50 anni Confesercenti Modena ha fatto della solidarietà e dell'unità i propri punti di forza per rivendicare diritti delle imprese associate e ha consentito di creare e organizzare un'identità collettiva con un importante radicamento nel territorio. Nel tempo, l'associazione si è adeguata agli innumerevoli cambiamenti che si sono resi necessari per rendere più efficace l'azione di tutela, rappresentanza e servizio che la caratterizza: la salvaguardia delle PMI, tutelandone gli interessi, promuovendone lo sviluppo e affiancandole nelle scelte.

Per queste nozze d'oro con il territorio modenese - che coincidono anche con i 50 anni di Confesercenti Nazionale e il rinnovamento del logo e dell'immagine coordinata - l'associazione è pronta a nuove sfide: "Il nostro spirito associativo - che può sembrare anacronistico in un mondo in cui tende a prevalere l'individualismo - non è stato intaccato dalle difficoltà ma, al contrario, ne è uscito rafforzato e si è dimostrato forza propulsiva indispensabile per far fronte alle crescenti difficoltà economiche e finanziarie, a normative spesso confuse e contraddittorie, ad abitudini di consumo in rapida e inesorabile trasformazione - sottolinea Marvj Rosselli, Direttore provinciale Confesercenti Modena - Mai fondamentale come nel momento attuale: la gravità di questa crisi, la più rilevante dal dopoguerra, ci impone di ribadire con forza l'importanza sempre attuale dello spirito associativo e di rappresentare al meglio, in tutte le sedi di confronto locali, regionali e nazionali, le istanze dei nostri soci".