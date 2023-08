Poste assume 22 nuovi impiegati e ne cerca altrettanti in provincia

In provincia di Modena sono 22 i nuovi assunti tra portalettere stabilizzati e impiegati negli uffici assunti a tempo indeterminato. In continuità con gli interventi definiti con l’intesa del 3 agosto 2021 per il triennio 2021-2023, l’Azienda ha confermato - con l’accordo sindacale del 22 giugno 2023 - la propria disponibilità a realizzare interventi di Politiche Attive del Lavoro per quest’anno, ivi inclusi percorsi di stabilizzazione di lavoratori già in precedenza occupati con contratto a termine. Per Modena e provincia sono in programma altre 22 assunzioni.

Il programma di Politiche Attive del lavoro, che riguarda circa 2100 assunti in tutta Italia, è concordato con le organizzazioni sindacali, e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito che vede la trasformazione della figura del portalettere sempre più incentrata sul crescente mercato dei pacchi.

Grazie a queste nuove assunzioni, Poste Italiane continua a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità, al territorio e alle esigenze di tutti i cittadini.