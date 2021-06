Borsa, la spilambertese Aton Green Storage entra nel mercato Aim Italia

Concluso con successo il collocamento di azioni per un importo complessivo di 10 milioni . Domanda da parte degli investitoti istituzionali per quasi 5 volte l'offerta

ATON Green Storage S.p.A, azienda di Spilamberto operante nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici comunica che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie ATON Green Storage S.p.A. su AIM Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nell’ambito del collocamento sono state offerte in sottoscrizione n. 2,5 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione. Il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 4,0 per azione, per una raccolta complessiva di € 10 milioni. La domanda complessiva, che al prezzo di offerta ha superato di quasi 5 volte il quantitativo di azioni offerto, è pervenuta da primari investitori qualificati italiani ed esteri.

Alla data di inizio delle negoziazioni la capitalizzazione di mercato ed il flottante previsti di ATON saranno, rispettivamente, pari a circa Euro 30 milioni ed al 33.33% del capitale sociale della Società. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 17 giugno 2021.

Aldo e Vittorio Balugani, azionisti e Consiglieri di Amministrazione di ATON Green Storage S.p.A. hanno dichiarato: «L’ingresso in Borsa di Aton rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione e, per la Società, l’acquisizione di uno status che consentirà di accelerare il percorso di crescita e lo sviluppo del business. Quando nel 2014 abbiamo fondato la Società, eravamo già fermamente convinti delle potenzialità delle tecnologie per un miglior utilizzo delle energie rinnovabili e della necessità di dover sviluppare soluzioni che ne potessero massimizzare i benefici. Oggi portiamo a compimento un percorso ma è anche un nuovo inizio, in un contesto globale positivo di grande sensibilità collettiva e di impegno di aziende, governi e istituzioni per uno sviluppo sostenibile. In questo, i sistemi per la gestione dei fabbisogni energetici e soluzioni tecnologiche per l’utilizzo delle energie rinnovabili, saranno sempre più centrali nella strada verso una piena transizione energetica».

Ettore Uguzzoni, Presidente e Ceo di ATON Green Storage S.p.A. ha commentato: «Il successo che l’operazione di collocamento ha riscontrato presso primari investitori istituzionali italiani ed internazionali, testimonia la validità del business model di Aton e delle strategie di crescita e sviluppo della Società in un settore che mostra ampie opportunità di crescita a livello globale che puntiamo a cogliere. Sin dalla sua nascita, Aton si è distinta per l’elevato know how interno e per la capacità di sviluppare sistemi custom-made modulari e flessibili, tecnologicamente all’avanguardia, che operano quale gestore dell’intero fabbisogno energetico di un’abitazione e che consentono un utilizzo intelligente delle energie rinnovabili. Le risorse finanziarie raccolte sul mercato saranno impiegate proprio per continuare a generare innovazione e a sviluppare le migliori soluzioni sostenendo il percorso di crescita della Società sia sul mercato italiano che sui mercati internazionali».