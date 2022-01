Aumenti delle bollette, i piccoli proprietari immobiliari temono l'esplosione della morosità

L'aumento del costo di luce e gas che inizia a palesarsi in tutta la sua portata preoccupa non poco Asppi Modena, l'associazione dei piccoli proprietari immobiliari. Un timore del tutto comprensibile, che ha diverse conseguenze, nessuna delle quali può concedere sonni tranquilli.

Spiega Asppi: "Parliamo di aziende che devono rallentare o fermare al produzione (come le aziende ceramiche), parliamo di famiglie a medio-basso reddito che devono scegliere come ripartire le spese tra riscaldamento ed altre necessità (sanità, abbigliamento, canone di affitto, assicurazioni, istruzione, tempo libero, etc.), parliamo di condòmini che non riusciranno a pagare l’aumento delle rate condominiali (con riscaldamento centralizzato) scaricando sul resto del condominio il costo per saldare le bollette. Non bisogna sorprendersi se gli appartamenti con riscaldamento autonomo continuano ad essere più ricercati di quelli con riscaldamento centralizzato".

Questi aumenti clamorosi andranno ad aggravare la situazione del settore della casa, sia in affitto che in proprietà. Asppi teme un aumento dei casi di morosità condominiali, dei conseguenti sfratti. "E tutto per cosa? Per un aumento dei costi di estrazione? Per una diminuzione delle riserve mondiali di gas? Per aumenti dei costi di distribuzione? No. Aumentano per automatismi tecnici e per delle scelte speculative internazionali, politiche ed economiche, a cui sembra che nessuno voglia o possa opporsi. né l’Italia, né la UE.

ASPPI Modena chiede a tutti i livelli della politica e delle istituzioni, a partire da Modena e dalla regione Emilia-Romagna, di "trovare delle risposte urgenti ad un problema chiaro e trasparente, ovvero un aumento del 400-500% del gas alla fonte per semplici motivi speculativi".