Un secolo di impresa, quattro aziende modenesi diventano centenarie

Luoghi, storie e attività ben diverse, ma ora accomunate da un importante traguardo. Nelle ultime settimane Unioncamere, l'Unione italiana delle Camere di commercio, ha completato un aggiornamento del Registro delle Imprese Storiche, un elenco dedicato alle aziende italiane che vantano almeno un secolo di attività nel medesimo settore merceologico. In questo archivio digitale vengono registrate le imprese che hanno resistito alle sfide del tempo e, ad oggi, sono oltre 2.450 le imprese italiane che possono vantare un'attività secolare, documentate nel Registro.

La Camera di Commercio di Modena è stata tra le prime a sostenere questa iniziativa sin dal 2011, partecipando alla pubblicazione del bando proposto dall'Unione, alla raccolta delle domande e alla verifica dei requisiti delle imprese.

A seguito dell'istruttoria, nel 2023, quattro i nuovi ingressi di aziende modenesi. Si tratta di Blondi Gioielli Spa, attività di commercio di orologeria, gioielleria, argenteria: un nome simbolico per il centro storico di Modena. A Pavullo raggiunge il traguardo la Vecchia Trattoria di Romani Gabriele & C. Snc, attività di ristorazione situata lungo la Giardini in località Querciagrossa.

Taglia i 100 anni di vita anche la Cantina Sociale Formigine Pedemontana Società agricola cooperativa, nata cuore della zona di produzione del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP, oggi con sede a Corlo. Opera invece nel settore meccanico l'Officina Monari di Fiorano Modenese, findata nel centro storico di Sassuolo nel 1989 e oggi con sede in via Ghiarola Nuova.

Le attività sono state ammesse al Registro, portando il totale delle imprese modenesi iscritte a 23.