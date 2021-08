Giardinieri Lapam, Luca Benassi è il nuovo presidente

Luca Benassi, titolare di Luca Garden a Finale Emilia è il nuovo presidente delle imprese del verde di Lapam. Tanti i temi emersi durante l'incontro del direttivo che ha provveduto all’elezione del presidente: la difficoltà di reperire personale qualificato, la necessità di un rapporto più costante con le scuole e in particolare con gli istituti di agraria, l'annoso problema della concorrenza sleale delle imprese abusive, l'esigenza per tutte le aziende del verde di un continuo aggiornamento professionale e il mantenere in costante aggiornamento tutti gli operatori della categoria anche con la partecipazione ad importanti eventi fieristici di settore.

Il neo presidente Benassi ha ringraziato il presidente uscente Cesare Marchetti per l'impegno a favore della categoria: “E’ necessaria una maggiore diffusione della cultura del verde a tutti i livelli, sia in ambito pubblico che privato – ha sottolineato il presidente Giardinieri Lapam -. La cura e la manutenzione del verde nel nostro Paese sono solo al ventesimo posto tra le attività economiche che contribuiscono a determinare il PIL, valori ben distanti dalla media europea. Tutto questo perché manca la consapevolezza di quanto la manutenzione del verde, pubblico e privato, sia importante anche nell’ottica della sostenibilità ambientale. Inoltre – ha concluso Benassi – è sempre più urgente tutelare le imprese serie dalla concorrenza sleale degli abusivi”.