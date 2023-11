Attività fisica e benessere, il Club David Lloyd completa la prima riqualificazione

David Lloyd Leisure, gruppo inglese leader in Europa nel settore della salute, dello sport e del benessere, ha concluso la prima fase di importanti lavori di rinnovamento del nuovo David Lloyd Modena. Grazie all'acquisizione e alla successiva trasformazione dello storico Zeta Due, la struttura si presenta ora completamente rinnovata e arricchita, pronta per offrire ai soci un'esperienza ancor più straordinaria. Una rivitalizzazione che promette di trasformare il concetto di benessere nel cuore della città.

Il progetto, che ha previsto un investimento di 9.4 milioni di euro, rappresenta un ambizioso impegno di David Lloyd Leisure per raggiungere livelli sempre più elevati di eccellenza e innovazione nel settore del benessere. Grazie a questo, il Club David Lloyd Modena è stato oggetto di una significativa trasformazione, che ha portato all'introduzione di una serie di miglioramenti eccezionali.

La palestra è stata ulteriormente migliorata, con attrezzature all'avanguardia per soddisfare le esigenze di tutti, dagli appassionati di sollevamento pesi ai culturisti, fino a chi semplicemente è alla ricerca di una forma fisica ottimale, qui si troverà tutto ciò di cui si ha bisogno. Oltre alle classi fitness tradizionali, il Club offre ora i suoi corsi esclusivi SPIRIT, IGN1TE e BLAZE, che promettono un'esperienza di allenamento unica e coinvolgente. Gli istruttori altamente qualificati guideranno i partecipanti in allenamenti stimolanti e motivanti, dal mix cardiovascolare con sforzo, boxe e arti marziali di Blaze alla musica rilassante e ai movimenti armonici di Spirit, fino alla classe HIIT di Ign1te.

Nell'impianto sono presenti anche Clubroom e Business Lounge, uno spazio dedicato al relax e alla socializzazione, ideale per riunioni d'affari informali o per gustare un pasto dopo l'allenamento. La Clubroom offre un'ampia selezione di cibi e bevande di alta qualità, perfetti per soddisfare ogni tipo di palato.

I nuovi campi da Padel sono pronti per i soci che desiderano godere di questa entusiasmante disciplina sportiva. Il Padel è sempre più popolare, e questi campi rappresentano una nuova opportunità per divertirsi e mettersi alla prova. I servizi DL Kids sono disponibili per le famiglie, offrendo un ambiente sicuro e divertente per i più giovani mentre i genitori si allenano o rilassano. Gli istruttori qualificati si prenderanno cura dei bambini garantendo loro un'esperienza indimenticabile.

Oltre a queste nuove aggiunte, il Club David Lloyd Modena offre sin dalla sua apertura campi da tennis e una piscina all'aperto con comodi lettini e ombrelloni. Ora, con le nuove aggiunte e miglioramenti, il Club è pronto a offrire un'esperienza ancora più completa e coinvolgente.

Dario Milanin, General Manager David Lloyd Modena, commenta: “Questa trasformazione rappresenta un momento fondamentale nella nostra missione di offrire ai soci un ambiente eccezionale per il benessere. Siamo entusiasti di condividere questa nuova era di eccellenza e innovazione con la nostra comunità, garantendo un'esperienza di benessere senza precedenti. Il nostro obiettivo è offrire un'oasi di salute, fitness e relax, dove ognuno può trovare il proprio equilibrio e ispirazione. Il futuro del benessere è qui."