Cpl Concordia, Barbieri confermato presidente. Previste 100 assunzioni

L’Assemblea dei soci di Cpl Concordia, gruppo cooperativo multiservizi attivo nell’ambito delle energie tradizionali e rinnovabili, ha approvato oggi il bilancio civilistico relativo all’esercizio 2023, con risultati fortemente positivi. Basti citare che l'utile netto è salito a 10,2 milioni di euro, rispetto a 6,3 del 2022

Il 2023 è stato caratterizzato dal consolidamento e crescita nelle attività tradizionali, Servizi di Gestione Calore, Global Service Energetico, Costruzione Impianti Energia, Cogenerazione, Pubblica Illuminazione, Natural Gas, Billing e GNL. Inoltre, Cpl Concordia ha mantenuto il focus su idrogeno, fotovoltaico e biometano su cui l’azienda sta svolgendo un ruolo primario di attivazione a livello nazionale, anche abilitando le aziende clienti ai fondi pubblici, PNRR in particolare.

Nel corso dell’Assemblea si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che ha visto la conferma di Paolo Barbieri al vertice della Cooperativa in qualità di Presidente.

Paolo Barbieri, Riconfermato Presidente di Cpl Concordia, commenta: “Quanto realizzato nel 2023 conferma la validità di un percorso di rilancio intrapreso negli ultimi anni e rappresenta una solida base per l’attuazione del nuovo Piano Strategico, approvato a dicembre 2023 dal Consiglio di amministrazione per il periodo 2024 – 2030. Il Piano prevede obiettivi di consolidamento e di crescita degli attuali business, dove il mondo dell’energia con l’efficientamento energetico e il global service a beneficio dei clienti e della collettività rimane il core di CPL Concordia. Inoltre, prevede obiettivi di sviluppo di nuovi business, come l’idrogeno, il biometano e il fotovoltaico per cogliere le opportunità del mercato e contribuire ad una sana e vera Transizione Energetica. Pilastri fondamentali per il raggiungimento di questi obiettivi sono l’innovazione tecnologica e digitale, quale ad esempio la nuova sfida/opportunità rappresentata dall’Intelligenza Artificiale, e il forte impegno verso la valorizzazione della componente umana, in quanto i soci e i dipendenti rimangono il valore intangibile più alto e potente della Cooperativa.”

L’organico dell'azienda, a fine 2023 era composto da 1.607 lavoratori, in crescita di 136 dipendenti rispetto al 2022. L’accelerazione dei processi di trasformazione energetica su tutti gli ambiti industriali e della Pubblica Amministrazione porta oggi Cpl Concordia a definire un nuovo e ambizioso piano di assunzioni per il 2024 che prevede l’ingresso di 100 nuove risorse rispetto al 2023.

Il Direttore Generale Pierluigi Capelli commenta: “Il 2023 per noi ha rappresentato una svolta: CPL ha infatti concluso l’accordo di risanamento sottoscritto nel 2017 con gli istituti di credito, ha riconquistato e confermato i valori di produzione che aveva ante 2015 e, con questo bilancio, tutte le sue riserve sono state ricostituite ai livelli precedenti. I risultati approvati oggi premiano la competenza, gli sforzi, la dedizione e la passione dei nostri soci e dipendenti. Oggi CPL ha bilanci a posto, oltre ad un know how ulteriormente rafforzato, elementi che le consentono di affrontare i mercati e gli obiettivi del nuovo Piano Industriale con la piena consapevolezza delle proprie potenzialità”.