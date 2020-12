Chimar alle prese con un calo di fatturato, ma sono 40 le nuove assunzioni

Si è svolta sabato 12 dicembre in collegamento video dalla sede di CHIMAR Spa, la tradizionale riunione di fine anno del Gruppo, specializzato nella produzione di imballaggi industriali. Nel corso della riunione sono stati presentati i risultati raggiunti quest’anno e i progetti per il futuro. «È stato un anno difficile, all’inizio di questa crisi per un attimo siamo rimasti tutti senza fiato, ma giusto un attimo, il tempo di raccogliere le forze e capire le priorità», ha spiegato l’amministratore delegato di CHIMAR Marco Arletti, «e malgrado tutto, abbiamo portato avanti tutti i progetti, anche quelli più strategici. Abbiamo acquisito nuovi clienti e nuove commesse, e l’aspetto che ci ha dato maggiore soddisfazione è che quest’anno sono entrate in azienda con contratti a tempo indeterminato 40 nuove persone».

Il meeting ha poi visto l’alternarsi di presentazioni aziendali e la partecipazione di due ospiti d’eccezione: l’amministratore delegato di Banca Generali Gian Maria Mossa, che ha tracciato un outlook economico per i prossimi anni, e lo psicologo e mental trainer delle Frecce Tricolore Leonardo Milani, che ha parlato della gestione dello stress in fase pandemica.

«Il nostro gruppo, quest’anno, chiuderà con una riduzione del fatturato di circa l’8%, ma grazie ai progetti che abbiamo saputo realizzare in corso d’anno prevediamo una crescita del 15% per il 2021», ha concluso l’amministratore delegato di Chimar, ringraziando tutte le persone e i collaboratori dell’azienda che, malgrado la paura che si è provata in alcuni momenti, hanno sempre garantito la continuità dell’attività che non si è mai interrotta nel corso dell’anno.

Un pensiero seguito da un lungo applauso è andato poi al presidente di CHIMAR, Giovanni Arletti, anche lui in collegamento video, appena rientrato a casa dall’ospedale dopo aver combattuto e vinto la battaglia personale contro il Covid.