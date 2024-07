Campogalliano, l’utile della Cooperativa Bilanciai cresce del 7%

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Con un utile in crescita del 7% che ha sfiorato i 3,5 milioni di euro, Società Cooperativa Bilanciai ha chiuso il 2023 segnando uno dei risultati migliori dell'ultimo decennio. Nonostante l’anno caratterizzato da una forte incertezza, la cooperativa che produce e commercializza sul mercato nazionale e internazionale strumenti di pesatura ha ottenuto risultati positivi per tutti i principali indicatori di redditività. Il bilancio è stato approvato dall'assemblea dei soci che si è svolta venerdì scorso, 28 giugno, durante la quale, a fronte di un premio di risultato di 331.495 euro ottenuto lo scorso anno, è stata deliberata l'attribuzione di 250mila euro di ristorni ai soci.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti, che confermano la solidità e la crescita costante della cooperativa - ha commentato il presidente della Società Cooperativa Bilanciai, Enrico Messori -. Questo è il frutto del duro lavoro e dell'impegno costante dei nostri soci e dei nostri lavoratori e collaboratori. Nonostante il momento di incertezza e le sfide sempre più complesse a cui siamo esposti quotidianamente, siamo riusciti a ottenere uno dei migliori risultati degli ultimi anni. Però non dobbiamo mai dimenticare che i numeri positivi si limitano a cristallizzare un momento e che, in realtà, non fanno altro che confermare la qualità delle persone che quotidianamente apportano, con la loro passione e competenza, valore nell’impresa. Guardiamo quindi al futuro con pragmatico ottimismo e ferma determinazione, con la consapevolezza che, pur essendo a livello europeo tra i player più importanti, operiamo in un mercato che in parte è maturo e che non possiamo accontentarci di fare buoni prodotti. Non a caso Change Wave, azienda di nostra proprietà al 100%, fondata tre anni fa nasce per sviluppare innovativi software proprietari».

Nel 2023 i ricavi di Società Cooperativa Bilanciai sono stati pari a 48.661.992 euro (+0,9% rispetto al 2022), il risultato netto si è attestato a 3.477.449 euro (il 7,1% in più rispetto ai 2.349.272 euro dell'anno precedente), mentre l’EBIT, ovvero il reddito operativo aziendale, si è attestato a 3.962.896 euro (nel 2022 era pari a 2.899.654 euro). Il consuntivo consolidato del Gruppo, che comprende anche le aziende controllate operative all’estero, ha realizzato ricavi per 90.157.302 euro con un incremento totale del 5,6% sull’esercizio precedente confermando un risultato netto di 7.086.999 euro rispetto ai 5.542.641 euro del 2022.

Non solo numeri

«Come sempre i conti economici sono importanti ma non dobbiamo mai prescindere dal rispetto dei valori di cui la cooperativa deve essere espressione. Noi abbiamo il dovere - ha aggiunto Messori - di dire grazie a chi ci ha permesso di essere qui, in questo momento, con un lavoro stabile all’interno di un’impresa che viene studiata come modello positivo, non solo, tra l’altro, nel mondo delle cooperative. In più abbiamo la responsabilità, ancora più importante, di creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano raccogliere da noi il testimone e proseguire il nostro lavoro nel migliore dei modi, senza tradire la nostra storia e dimostrando, ancora una volta, che un equo profitto deve e può arrivare attraverso la massima valorizzazione delle persone”.

Valorizzazione delle persone che è legata a doppio filo prima di tutto alla formazione. Durante il 2023 sono state erogate 4.245 ore di formazione, tra corsi obbligatori in tema di sicurezza sul lavoro, formazione tecnico-manageriale e formazione rivolta ai trasfertisti. Da segnalare anche il percorso avviato per arrivare all'ottenimento della Certificazione per la parità di genere, per il quale sono stati coinvolti tutti i collaboratori attraverso decine di ore di formazione, momenti di confronto e follow up. Tra le tappe del percorso anche la pubblicazione di un vero e proprio manifesto dell’inclusione dal titolo “La diversità è un fatto, l’inclusione è un atto”.

Sul fronte dell’occupazione, infine, il numero delle persone in azienda resta pressoché stabile: al 31 dicembre dello scorso anno Cooperativa Bilanciai contava 236 dipendenti.