Bper cresce oltre le previsioni, proventi operativi netti su del 29%

Oggi il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca, presieduto da Flavia Mazzarella, ha esaminato e approvato i risultati individuali della Banca e consolidati di Gruppo al 31 dicembre 2023. Numeri soddisfacenti per l'istituto di credito , con un’attività economica più rassicurante sul fronte della crescita rispetto alle previsioni di fine 2022. In un contesto comunque incerto a causa dell'inflazione e delle crisi internazionali, la strategia commerciale ed organizzativa messa in campo ha consentito di ottenere buoni risultati operativi: i proventi operativi netti pari a € 5.493,9 milioni hanno fatto rilevare un’ottima performance con una crescita del 29,0% rispetto al 2022. La solida posizione patrimoniale ha permesso al consiglio di proporre un dividendo pari a 30 centesimi per azione.

Bper ha ottenuto risultati eccellenti in particolare grazie ad una forte accelerazione del margine di interesse e al positivo risultato delle commissioni nette. Al 31 dicembre 2023, l’utile netto consolidato si attesta a € 1.519,5 milioni, dopo aver spesato nell’anno € 161,2 milioni relativi ai contributi ai fondi sistemici. La Banca dimostra resilienza e forza anche nel quarto trimestre 2023, confermando i risultati conseguiti nei primi nove mesi dell’anno, con un utile netto pari a € 432,4 milioni.

Il miglioramento raggiunto nella qualità del credito è stato confermato anche nel 2023, in particolare con riferimento all’NPE ratio che si è ridotto al 2,4% lordo (1,2% netto) in calo rispetto a fine 2022 che ci posiziona come best in class del sistema bancario italiano. Il costo del credito annualizzato è risultato in costante riduzione nell’anno e il dato a fine 2023 si attesta a 48 p.b. rispetto a 64 p.b. di fine anno 2022 pur garantendo significativi livelli di copertura dei crediti deteriorati pari al 52,5%.

L’Amministratore Delegato Piero Luigi Montani ha commenta: “Il 2023 è stato un anno particolarmente significativo in cui la Banca è riuscita a conseguire risultati eccellenti che confermano la persistente capacità di generare ricavi. Gli indicatori di rischio di credito si confermano su livelli molto contenuti e i livelli di patrimonializzazione permangono solidi. I risultati del 2023 sono in linea con il nostro posizionamento di grande banca italiana, in ascolto costante dei bisogni dei nostri clienti e dei territori, rivolta ad offrire una risposta sempre più sostenibile ed evoluta. Una banca fatta di persone che condividono la stessa missione: affiancare e connettere persone, imprese e comunità per aiutarle a sviluppare le loro idee, proteggerle e dare forma a un futuro migliore. Stiamo lavorando con impegno costante anche nell’avanzamento dell’integrazione delle tematiche ESG e grande è la soddisfazione derivante dal perseguimento degli sfidanti obiettivi di Piano Industriale in termini di riduzione degli impatti ambientali e di gestione delle diversità".

"Sono motivo di particolare soddisfazione i recenti accordi raggiunti tra la Banca e le Organizzazioni Sindacali sulla ottimizzazione degli organici che consentirà, tra l’altro, l’ingresso di nuove risorse, a sostegno anche dell’occupazione giovanile e in un’ottica di ricambio generazionale a supporto delle varie iniziative in ambito commerciale, digitale, di intelligenza artificiale e funzioni di controllo - ha aggiunto Montani - Consci delle incertezze di un complesso quadro macroeconomico, affrontiamo il 2024 con fiducia, convinti che riusciremo a confermare la qualità dei risultati ottenuti nel 2023 a beneficio di tutti gli stakeholders grazie ai progressi compiuti sul fronte della generazione dei ricavi, uniti alla robusta posizione patrimoniale e di liquidità e alla solida qualità del credito”.