Coop Alleanza torna a produrre utile, il bilancio 2023 va oltre le aspettative

Si stanno risanando i conti in casa Coop Alleanza 3.0, in anticipo sulla tabella di marcia. Se il risultato nel 202 era stato pari ad una perdita di 132 milioni di euro, oggi la cooperativa consolida il piano strategico 2023-2027 con risultati che già sul primo anno mostrano il loro effetto: ora emerge un miglioramento delle performance di 137 milioni rispetto alla chiusura 2022, portando il bilancio 2023 a un utile di 20 milioni di euro.

"L'avvicinamento all'ambizioso obiettivo di risanamento e costruzione di una cooperativa sempre più solida e solidale è in corso. Abbiamo raggiunto un traguardo particolarmente significativo nel 2023, in anticipo di un anno rispetto alle attese", commenta il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, oggi illustrando il bilancio 2023 in videoconferenza insieme con la direttrice generale del gruppo cooperativo, Milva Carletti. "Siamo felici del risultato, ma guai a rilassarsi, anche per via di un contesto di mercato molto complicato", insiste sulla cautela Cifiello.

Sulla conferma del trend in atto anche nel 2024, nota Carletti: "Ad oggi il 2024 lo vediamo assolutamente in linea con quanto dichiarato e anticipato, anche se ci sono elementi per dire che lo scenario sarà molto più complicato di quel che ci eravamo immaginati. Questo peserà parecchio. Sarà già un grande obiettivo già confermare i risultati annunciati, quindi. L'inizio del 2024 ci sta facendo soffrire, il contesto è meno favorevole rispetto a quanto immaginato se i consumi non tornano verso l'alto".

I conti nel dettaglio

Cresce intanto il risultato operativo e spicca un aumento delle vendite a insegna che, con una crescita di 143 milioni rispetto al 2022, consente di chiudere l'anno a 5,73 miliardi, e un risultato della gestione retail che segna +41 milioni rispetto al 2022 e che è caratterizzato da vendite lorde retail di gruppo in crescita (+155 milioni, anno su anno) e Ebitda (margine operativo lordo) positivo e in crescita, sia per quanto riguarda la cooperativa (85 milioni) sia per quanto riguarda il consolidato (194 milioni). In termini patrimoniali, migliora anche la posizione finanziaria netta, a 1,8 miliardi. Come segnala Carletti, poi, migliora in tutto questo anche lo scambio mutualistico: nel 2023 Coop Alleanza ha prodotto per i propri soci vantaggi per quasi 165 milioni, con un incremento di 24 milioni (+16%) rispetto allo scorso bilancio. Oltre ai positivi risultati della gestione retail, anche il trend della gestione delle partecipate è in crescita (+17,6 milioni rispetto al 2022), grazie ai maggiori dividendi Unipol, al contributo di un risultato di Alg (Alleanza Luce & Gas) più alto, sia dell'esercizio precedente sia del previsionale, e al generale miglioramento delle altre partecipate.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, il bilancio 2023, ancora, mostra come la cooperativa, oltre ad aver ridotto il suo indebitamento, sia stata in grado di assorbire l'incremento di 21 milioni di oneri finanziari legati all'impennata dei tassi di interesse. Anche la gestione immobiliare ha stabilizzato nell'anno il suo risultato, che genera costi netti per 12 milioni. Sul capitolo prestito sociale, alle proposte di prestito vincolato (caratterizzate da rendimenti fino al 5% annuo lordo e disponibili solo per la base sociale della Coop) ad oggi hanno aderito oltre 36.000 soci, con un montante che sfiora i 700 milioni. Nel 2023 Coop ha sostenuto inoltre costi crescenti per il personale, rispetto al precedente esercizio, per quasi 19 milioni in più, oltre all'erogazione di 17 milioni di retribuzione variabile.

In ogni caso, continua Carletti, "è troppo presto per dire se i risultati del 2027 saranno meglio performabili oppure no. La posizione finanziaria segna obiettivi importanti? È tutto sulle nostre spalle, ma- confida la direttrice generale- lavoreremo sul miglioramento della gestione caratteristica, riportando l'Ebitda a livelli consoni all'entità degli investimenti che ogni anno facciamo, pari a 100 milioni. Quest'anno l'Ebitda è da 48 milioni per la gestione caratteristica". Su eventuali operazioni extra di cessione di partecipazioni, Carletti si mostra certa: "Non ci saranno, almeno per quanto riguarda le partecipazioni strategiche". (fonte DIRE)