Biomedicale, una missione canadese ospite di Cna Modena

Grazie alle relazioni con Ice, la missione che sta portando in Italia operatori della sanità canadese farà tappa anche a Modena. Domani, mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 marzo, infatti, una delegazione di una decina di rappresentanti di aziende e strutture sanitarie canadesi incontreranno i vertici di Cna, si confronteranno con imprese del territorio – in particolare del biomedicale – e visiteranno alcune aziende modenesi.

“La collaborazione con Ice – commenta Francesco Stagi, segretario provinciale di Cna Modena – ci darà modo di dare questa importante opportunità alle aziende del nostro territorio. Modena deve all’internazionalizzazione gran parte della sua ricchezza: siamo l’ottava provincia italiana per export. Il Canada da questo punto di vista è un mercato tutto da esplorare e con grandi potenzialità, visto che assorbe l’1,3% delle nostre esportazioni – 226 milioni di euro – ma cresce a ritmi superiori alla media, +19,6% nel 2022”.

Questa attività, del resto, non è l’unica finalizzata a supportare le imprese sulla strada dell’internazionalizzazione. “Già oggi svogliamo un’intesa attività in questo ambito, attività che va dall’individuazione di potenziali buyer all’analisi dei mercati, senza dimenticare le problematiche doganali. E ci piace ricordare che siamo l’unica associazione del territorio a poter vantare, tramite il nostro partner Finimpresa, una convenzione esclusiva con Sace come l’assicurazione dei crediti esteri ed il factoring anche per le piccole e medie imprese”. Conclude Stagi.

Il momento più importante del tour modenese sarà il pomeriggio di martedì 30 marzo, quando le imprese associate a Cna presenteranno la propria attività agli ospiti canadesi. L’indomani, invece, è prevista una visita ad imprese del biomedicale nella zona di Mirandola.