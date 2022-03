Nuovo brand, Parmareggio e Grandi Salumifici diventano Granterre

Nasce Granterre, nuova denominazione del Gruppo Bonterre, tra i maggiori player del food made in Italy e leader nella produzione e commercializzazione di salumi tradizionali e formaggi duri DOP (Parmigiano Reggiano e Grana Padano in primis), titolare di marche quali Parmareggio, Casa Modena, Senfter, Agriform, Alcisa, Teneroni e altri.

"La scelta di valorizzare Granterre, denominazione già presente all’interno del Gruppo, nasce dal fatto che il nome esprime, per storia ed etimologia, un ricchissimo patrimonio di persone e di esperienze, di qualità, tradizioni e capacità di innovazione, di legami coi territori e le Comunità. E sottolinea la consapevolezza che lo sviluppo deve essere sostenibile", spiega la società frutto dell'ggregazione delle realtà storiche dell’agroalimentare italiano, Grandi Salumifici Italiani S.p.A. e Parmareggio S.p.A., partecipato e controllato congiuntamente da Unibon S.p.A. e Consorzio Granterre Coop. Agricola.

Granterre sarà un vero e proprio company brand, con l’obiettivo di diventare sinonimo di eccellenze gastronomiche italiane. La transizione verso la nuova brand architecture societaria, vede inizialmente due fondamentali step successivi. L’1 aprile 2022 Parmareggio S.p.A. (società casearia del Gruppo) cambierà la propria denominazione in Caseifici Granterre S.p.A. e il nuovo logo istituzionale andrà ad accompagnare tutti i documenti ufficiali, ma non sarà inizialmente presente sui prodotti. L’1 gennaio 2023 Grandi Salumifici Italiani S.p.A. (società dei salumifici del Gruppo) cambierà la propria denominazione in Salumifici Granterre S.p.A.

Nei prossimi mesi, si inizieranno a utilizzare il nuovo brand e il relativo logo (in via di finalizzazione) anche affiancandoli gradualmente a quelli di prodotto. Con lo sviluppo del nuovo brand sarà anche possibile comunicare e chiarire meglio alle persone chi produce ed è titolare dei diversi prodotti e marche del Gruppo e di quali valori è portatore, fornendo così risposte anche agli interlocutori e ai consumatori sempre più attenti. In una seconda fase, è inoltre previsto che il nuovo brand Granterre vada a sostituire il company name del Gruppo (Bonterre S.p.A.).