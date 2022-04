Nettezza urbana, la cooperativa Brodolini assume personale a Sassuolo

La Cooperativa Brodolini, una delle più importanti realtà nel settore dei servizi di igiene ambientale attiva in Emilia-Romagna e Veneto e che si occuperà del servizio raccolta rifiuti a Modena per i prossimi 15 anni al fianco di Hera, è alla ricerca di circa 10 nuove figure da inserire in organico tra autisti e operatori di raccolta per la sua sede di Sassuolo in via Falzarego 19.

Per gli aspiranti candidati come “Autista” è requisito indispensabile il possesso di patente C e CQC e si richiede, inoltre, la disponibilità a lavoro su turni anche nei giorni festivi. L’offerta è di un iniziale contratto a tempo determinato full-time per 38 ore settimanali. Per gli aspiranti “Raccoglitori” è invece indispensabile unicamente la patente B e, come per gli autisti, si richiede la disponibilità a lavorare su turni anche nei festivi con un iniziale contratto a tempo determinato full time di 38 ore.

Per candidarsi si richiede la registrazione e l'invio del Curriculum Vitae tramite il sito www.coopbrodolini.it o tramite e-mail all’indirizzo ced@coopbrodolini.it