Colazioni all'inglese in centro storico, apre anche a Modena "Brunch Republic"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Arriva anche a Modena, con un'attesissima inaugurazione con assaggi gratuiti delle specialità che ha fatto sold out in poche ore, il locale totalmente Made in Italy ma ispirato alla cultura anglossassone "Brunch Republic". Un franchising specializzato nel “brunch”, ovvero la colazione in stile anglosassone, e in tutte le sue più iconiche ricette che ha dato il via alla sua storia a Venezia nel 2016. Oggi, a quasi dieci anni e altri 5 locali aperti da allora, il brand arriva anche in largo Porta Bologna 29, nel centro storico di Modena. L'inaugurazione prende il via dalle 10.30, per partecipare è richiesta la prenotazione.

Chi è rimasto fuori non disperi: "Visto l’enorme entusiasmo e la lunghissima ‘waiting list’ non possiamo lasciarvi senza nulla, anzi! Vogliamo dare a tutti la possibilità di festeggiare con noi. Quindi dalle 11.30 alle 14.30 apriremo l’evento anche a tutti coloro che vorranno passare per un saluto e per provare uno degli iconici drink in stile Brunch Republic e i nostri dolci", fanno sapere gli organizzatori.

A partire da domenica 26 maggio il locale sarà aperto tutti i giorni, dalla mattina presto fino a tarda serata.