Caddy's apre due nuovi maxistore a Carpi e Castelfranco Emilia

La crescita del gruppo veneto DMO Spa non si ferma: nonostante il momento economico delicato, la realtà padovana sceglie di continuare ad investire e lo fa con l’apertura di tre nuovi punti vendita ad insegna CADDY’S MAXI STORE: a Pedrengo (Bergamo), a Castelfranco Emilia e a Carpi

Tre nuovi negozi che rafforzano la presenza del gruppo in Italia, già recentemente consolidata dall’acquisizione dei 49 punti vendita ad insegna Lillapois, che ha portato DMO al 7% del mercato drugstore nel Nord Ovest d’Italia

Rispetto ai Caddy’s di prossimità, focalizzati sulla cura casa ed igiene persona, i Caddy’s Maxi Stores sono punti vendita di nuova generazione: espressione di un concetto di benessere olistico con un’offerta che spazia dalla cura casa e persona, alla profumeria, make up, dermocosmesi, parafarmacia, rimedi naturali, alimentazione biologica, integrale, senza glutine, integratori alimentari e diete.

Il Caddy’s Maxistore di Carpi si trova in via Lama di Quartirolo Interna 26, mentre quello di Castelfranco Emilia ha sede in via Cartiera 4.

Con una presenza sul territorio italiano che conta oltre 220 punti vendita, Caddy’s rappresenta un punto di riferimento unico per la cura della persona e della casa grazie ad una proposta merceologica specializzata, vasti assortimenti e un’elevata attenzione al cliente e alle sue esigenze

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La catena Caddy’s fa parte del Gruppo Dmo che controlla tra l’altro la catena Beauty Star (profumeria selettiva) ed Isola dei Tesori (prodotti e servizi per animali). Dmo ha un Budget 2020 di 370 milioni di euro di fatturato netto, il 2019 si è chiuso a 330 milioni.