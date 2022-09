Portare il welfare aziendale sulle imprese locali, la modenese Spiiky lancia Cardii

Lunedi 3 ottobre sarà lanciata sul mercato "Cardii", una card nata dalla collaborazione tra la modenese Spiiky, il leader di software gestionale italiano Zucchetti e la leader europea di vendita di gift card Amilon. Il progetto pilota nasce a Modena, territorio dell’ex startup Spiiky (acquisita lo scorso anno da Zucchetti e Amilon), con l’obiettivo di aiutare il proprio territorio. L'obiettivo, ambizioso, è quello di tramutare il welfare aziendale in welfare locale.

Grazie anche al decreto "aiuti-bi"s che ha alzato il welfare territoriale a 600 € , Cardii ha l’obiettivo di sviluppare tante card locali, partendo da Modena, con all’interno esercenti locali per canalizzare i milioni di euro del welfare che ogni anno le grandi aziende forniscono ai propri dipendenti. Si cerca quindi di spostare questa forma di benefit dai grandi ecommerce e brand internazionali ai piccoli merchant locali.

La Modena Shopping card non è altro che un buono prepagato in euro, spendibile (in più soluzioni) presso gli esercenti e punti vendita in provincia di Modena. Nel primo mese hanno già aderito oltre 250 esercizi commerciali, tra cui ristoranti, palestre, spa, negozi, centri estetici e altro ancora. Una buona occasione per le imprese locali, per altro senza costi di inserimento nella piattaforma. Un occasione anche per le grandi aziende: infatti la Modena Shopping Card permette alle aziende che vogliono incentivare i propri dipendenti con un piano di welfare di riconoscere fino a 600€ all’anno in voucher non soggetti a tassazione.

"Può essere un modo semplice, innovativo, etico e di branding per premiare la forza vendita e valorizzare il territorio sostenendo il commercio di prossimità sempre più in difficoltà a causa degli aumenti dei prezzi - spiega Matteo Manelli, fondatore di Spiiky - Addirittura si può arrivare alla personalizzazione del naming, creando una vera e proprio carta di pagamento dell’azienda spendibile nella comunità intorno. L’uso e’ semplicissimo. Basta recarsi sul punto vendita, usufruire del servizio e farsi inquadrare il QR code presente sulla carta di credito. Nei prossimi giorni la carta sarà disponibile per l’acquisto o il regalo anche per i consumatori e non solo per i dipendenti direttamente sull’app Spiiky".

Manelli continua: "Entro dicembre avremo 600 piccoli esercenti locali sparsi in provincia pronti a ricevere gli oltre 100 mila dipendenti che ricevono welfare aziendali”. “Gli obiettivi - dice Matteo Venturelli, co-fondatore di Spiiky - è di validare entro il 2022 il modello sulla provincia di Modena, e nei primi mesi del 2023 espanderlo a Bologna, Reggio e Milano”.

Spiiky nel mentre continua a crescere con oltre 600.000 utenti e 15 mila aziende convenzionate e migliaia di coupon utilizzati ogni mese. A novembre scorso la brillante realtà modenese è stata acquisita dal Gruppo Zucchetti attraverso la controllata Amilon, già leader in Italia nella distribuzione di gift card e buoni digitali. Ora si affianca un ulteriore servizio (www.cardii.it), con sempre il solito obiettivo di aiutare le piccole aziende locali.