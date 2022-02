Torna il Career Day di Unimore, "fiera" virtuale con 108 imprese

Nell’ultimo Rapporto del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati, Unimore si posiziona al primo posto in Emilia-Romagna per il tasso di occupazione dei laureati/e triennali e magistrali a uno e cinque anni dalla laurea, con una media occupazionale dei propri laureati e laureate molto superiore a quella nazionale.

Un risultato reso possibile anche grazie al costante impegno dell’Ufficio Placement di Ateneo nel favorire l’inserimento di studenti e studentesse e laureati/e Unimore nel mondo del lavoro, attraverso attività e iniziative mirate.

Tra queste spicca, in particolare, l’ormai immancabile appuntamento del MoreJobs Career Day Unimore, che torna con la sua VII edizione, dal 7 all’11 febbraio 2022.

L’evento si svolgerà in modalità virtuale, con la partecipazione di 108 imprese, agenzie per il lavoro, associazioni di categoria (https://qui.unimore.it/mj2022 ), di cui 60 svolgeranno un workshop (presentazione aziendale) in diretta streaming nel corso del quale si presenteranno e illustreranno le opportunità di tirocinio e di inserimento lavorativo.

Tutte le aziende pubblicheranno in uno stand virtuale le posizioni di lavoro e/o tirocinio aperte indicando i profili ricercati.

Per seguire i workshop o per avere l’opportunità di essere invitati ad un video-colloquio da parte dell’azienda è necessario l’invio del proprio curriculum vitae AlmaLaurea.

Per informazioni dettagliate sulle aziende partecipanti, il calendario dei workshop e gli incontri di preparazione a MoreJobs 2022 è possibile consultare il sito dedicato: https://morejobs.unimore.it/