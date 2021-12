Casa: Unicapi investe 9 milioni euro per riqualificare alloggi

Ammontano a nove milioni di euro gli investimenti per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli alloggi di Unicapi.

Si tratta della principale cooperativa modenese (seconda in regione) di abitazione a proprietà indivisa, che festeggia quest’anno cinquant’anni di vita, essendo stata costituita il 6 agosto 1971. Grazie ai bonus fiscali Unicapi potrà recuperare 7,2 milioni di euro, mentre i costi a suo carico dovrebbero aggirarsi sui due milioni.

"Dopo il terremoto del 2012 per la nostra cooperativa è diventato imperativo mettere i soci in sicurezza – dichiara il presidente di Unicapi Loris Bertacchini – In questi anni abbiamo analizzato 526 alloggi. Le analisi ci hanno consegnato il quadro di un patrimonio immobiliare in buona salute.Nonostante ciò, dal 2017 a oggi 283 nostri alloggi sono stati riqualificati o sono in corso di riqualificazione e i restanti 243 lo saranno entro il 2023.Abbiamo realizzato cappotti termici, sostituito caldaie e infissi, installato servoscale. Prevenire eventuali criticità significa non solo salvaguardare il patrimonio della cooperativa, ma soprattutto prestare la massima attenzione alle persone che vivono nei nostri alloggi"

A fine 2020 Unicapi aveva 3.278 soci, di cui 2.387 ”non assegnatari”; dal 2010 a oggi la base sociale è cresciuta del 7,9%.

L’anno scorso i ricavi di Unicapi hanno superato i 2,7 milioni di euro, in aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente; il 91% dei ricavi (quasi 2,5 milioni) deriva dai canoni di godimento, rispettando il principio della prevalenza. Il patrimonio netto ammonta a 24,1 milioni di euro.

Sabato scorso si è svolta l’assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio preventivo 2022. Nonostante gli investimenti per la riqualificazione energetica e la sicurezza strutturale degli alloggi, non è previsto nessuno aumento dei canoni di godimento.