Cento anni per la carpigiana Angelo Po Grandi Cucine

Angelo Po Grandi Cucine S.p.a., storica azienda carpigiana festeggia i 100 anni di storia.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha visitato giovedì pomeriggio lo stabilimento carpigiano di Angelo Po Grandi Cucine, storica azienda del territorio con circa 250 dipendenti, che quest’anno celebra il suo centenario.

“Un’azienda partita nel 1922 come una bottega artigiana e che oggi è leader nel mercato nella distribuzione e produzione di cucine e attrezzature per la ristorazione. Un punto di riferimento per gli chef e i ristoratori di tutto il mondo. Un’impresa che è un vero e proprio miracolo emiliano.”

Partiti nel 1922 in una bottega artigiana, Angelo Po si occupa di progettazione, produzione e distribuzione di attrezzature per la ristorazione professionale, con vendite in tutto il mondo.

Oggi Angelo Po opera con due stabilimenti: la storica fabbrica di Carpi, Modena, dove disegna e

produce la cottura professionale, dai forni combinati alle friggitrici, cuoci pasta, induzione, fuochi

aperti e molto altro, e la sede di Ascoli Piceno, dove produce e progetta la refrigerazione professionale dagli armadi frigoriferi agli abbattitori-surgelatori di temperatura.

Dal 2016 è parte del gruppo Marmon, azienda americana appartenente alla nota Holding statunitense Berkshire Hathaway Inc. Grazie alla solidità del gruppo Marmon, Angelo Po può accelerare il percorso di crescita e rappresentare il made in Italy nel mondo, spingendosi verso nuove forme di eccellenza e destinazioni sempre più ambiziose.