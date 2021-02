Cersaie 2021, edizione confermata in presenza. Opzionato già l'80% degli spazi

Cersaie, la principale esposizione della ceramica e dell'arredobagno, tornerà a Bologna Fiere dal 27 settembre all'1 ottobre, per la sua 38esima edizione, in presenza e in modalità 'digital'. "L'esposizione di quest'anno segnerà il ritorno della fiera fisica, nel rispetto dei più stringenti protocolli di sicurezza, mentre la campagna di vaccinazione sarà in fase avanzata e le restrizioni saranno allentate", segnalano gli industriali del distretto di Sassuolo. Parlando di "fiducia degli espositori", gli organizzatori segnalano che a sette mesi dalla nuova apertura degli stand, dopo lo stop nel 2020 dovuto all'emergenza Covid, la superficie già opzionata dagli espositori si aggira intorno all'80% degli spazi assegnati in occasione di Cersaie 2019.

"Una percentuale di riempimento- dicono dallo staff di Cersaie- che, alla luce anche della provenienza delle domande di adesione, guarda con fiducia ad un'ampia partecipazione internazionale. Una conferma dell'attrattività di Cersaie e della qualità nel rapporto con gli espositori, consolidatesi con un lavoro che non si è mai interrotto, nemmeno durante questi difficili mesi". Tra le novità grafiche della nuova edizione, emerge un cubo, l'elemento grafico distintivo del logo Cersaie, che si apre in più moduli che assumono forme tridimensionali, generando una molteplicità di pixel verso "nuove possibilità e scenari". Il tutto vuole rappresentare un nuovo concetto di "open", che per l'edizione di Cersaie in arrivo si abbina a "evolution", sottolineando ancora la tendenza e la tensione a recepire stimoli e a svilupparli.

A questa immagine si abbinerà anche il nuovo logo 'Cersaie Digital': sarà online per tre settimane, dal 20 settembre all'8 ottobre, ma "non intende sostituire la fiera in presenza" bensì "rafforzarla".