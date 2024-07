Chiusura della sede di Coop Alleanza a Modena: sindacati e lavoratori in agitazione

"Senza preavviso, è stata comunicata lo scorso 5 luglio ai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, e alle lavoratrici e ai lavoratori, la chiusura della sede storica di Coop Alleanza in viale Virgilio 20 a Modena." E' quanto dichiarano i sindacati di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil in una nota.

Durante un recente incontro nazionale a Bologna tra le Rappresentanze Sindacali Unitarie Nazionali e la Direzione di Coop Alleanza 3.0, non era stato fatto alcun accenno a una decisione di tale portata. La sede modenese, che conta oltre 300 lavoratori, senza contare quelli in appalto per pulizie e vigilanza, verrà dismessa.

Perchè chiudere?

La Direzione aziendale ha giustificato la decisione come coerente con gli indirizzi strategici del piano industriale della Cooperativa. La sede di viale Virgilio sarebbe ormai sovradimensionata e poco efficiente dal punto di vista energetico e ambientale. Coop Alleanza ha comunque assicurato il mantenimento dei livelli occupazionali.

Laura Petrillo (Filcams Cgil Modena), Alessandro Martignetti (Fisascat Cisl Emilia Centrale) e Lorenzo Tollari (Uiltucs Uil Modena e Reggio Emilia) hanno espresso la loro disapprovazione per la mancanza di dialogo e confronto preventivo.

“In primis discutiamo la modalità con cui Coop Alleanza 3.0 ha deciso di affrontare questa situazione – affermano Laura Petrillo (Filcams Cgil Modena), Alessandro Martignetti (Fisascat Cisl Emilia Centrale) e Lorenzo Tollari (Uiltucs Uil Modena e Reggio Emilia) - comunicandoci le cose senza alcun confronto preventivo e senza alcuna volontà di confrontarsi su eventuali soluzioni alternative come l’individuazione di una sede più piccola che possa essere coerente con il numero di dipendenti della sede di viale Virgilio e più performante dal punto di vista energetico”.

Implicazioni per i Lavoratori

I sindacati ritengono discutibile la dichiarazione che i livelli occupazionali verranno mantenuti. La chiusura comporterà per molti lavoratori il trasferimento alle sedi di Anzola Emilia o Reggio Emilia, con gravi implicazioni per la conciliazione tra vita e lavoro, oltre a un aumento dei costi per gli spostamenti.

L'Alternativa dello Smart Working

Coop Alleanza ha proposto un maggiore utilizzo dello smart working, che diventerà obbligatorio per molti dipendenti a causa dell’insufficienza degli spazi negli ipermercati di Grandemilia, Portali e Borgogioioso. Questa soluzione, secondo i sindacati, potrebbe portare a rischi di isolamento e peggioramento delle condizioni di lavoro, soprattutto per le donne.

Preoccupazioni Ambientali e Sociali

I sindacati esprimono anche dubbi sulla riduzione dell’impatto ambientale dichiarata dalla Cooperativa, poiché la vendita della sede non garantisce che il nuovo acquirente effettuerà gli investimenti necessari. Inoltre, il trasferimento dei lavoratori potrebbe aumentare le emissioni dovute agli spostamenti.

“L’innovazione di Coop Alleanza sembra mirare a far sparire i luoghi di lavoro, come già accaduto con l’introduzione delle casse automatiche e l’esternalizzazione della logistica,” commentano i sindacalisti. “Questa strategia non valorizza le capacità imprenditoriali, ma si basa su tagli e riduzioni di costi.”

Prossime Azioni

I lavoratori riuniti in assemblea hanno espresso forte preoccupazione e la volontà di aprire lo stato di agitazione nei prossimi giorni, valutando quali iniziative intraprendere per tutelare al meglio le loro condizioni di lavoro.

La chiusura della sede di Coop Alleanza a Modena rappresenta una sfida per i lavoratori e i sindacati, che si preparano a difendere i diritti e le condizioni di vita dei dipendenti in un momento di grande incertezza.