Commercio, il centro storico di Modena ha perso 137 negozi in un decennio

In dieci anni il commercio di Modena ha perso 280 imprese, di cui il 50% in centro storico. Nel 2022, inoltre, si è registrata per la prima volta una battuta d'arresto nella crescita di bar e ristoranti. E' quanto emerge da un'indagine dell'ufficio studi della Confcommercio modenese.

Nello specifico, tra il 2012 e il 2022 il commercio al dettaglio è calato di 280 unità, passando da 1.738 a 1.458 imprese, con una riduzione consistente avvenuta in centro storico, dove sono state abbassate 137 serrande. Un tracollo c'è stato per i negozi specializzati (abbigliamento, mobili, giocattoli, libri, calzature), passati da 626 del 2012 a 486 del 2022. Si sono quindi volatilizzate 140 attività, di cui oltre la metà (76) nel centro della città.

Male anche il commercio ambulante, che ha perso oltre il 35% delle imprese attive nel 2012, passate così da 179 a 115. Per bar e ristoranti, che fino al 2021 avevano avuto una crescita inarrestabile, nel 2022 c'è stata una inaspettata battuta d'arresto: chiuse ben 35 imprese rispetto al 2021, con il risultato che si passa da 859 unità del 2012 a 863 nel 2022 (erano però 898 nel 2021).

Capitolo a parte, infine, quello della ricettività. Nel settore il saldo tra aziende nate e cessate continua ad essere positivo: le imprese sono aumentate da 53 del 2012 a 93 del 2022. "Ma i numeri non devono trarre in inganno, perchè nella grandissima parte dei casi, non siamo di fronte a nuove imprese, ma ad attività di piccolissima taglia (b&b e room&breakfast), come quelle affiliate al circuito Airbnb, che sono dovute emergere imprenditorialmente e fiscalmente per poter continuare a lavorare", sottolinea Confcommercio.

Per il presidente cittadino dell'associazione di categoria, Riccardo Pisani, sul calo della ristorazione ha invece pesato probabilmente "l'effetto di crisi aziendali generate dal Covid e rivelatesi senza via d'uscita nel corso dell'anno scorso". "Sul commercio- conclude Pisani- la china potrà essere almeno arginata se il nuovo Piano regolatore e i progetti di rigenerazione urbana connessi al Pnrr saranno strumenti di sviluppo urbanistico e non mere operazioni immobiliari, in cui i servizi di prossimità, a partire dai negozi, siano elementi di qualità urbana e coesione sociale".

Anche Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena, analizza i numeri: "Nella nostra Regione nell'anno 2022 il saldo delle imprese del commercio di vicinato è di -1253 - aAprire una nuova attività di questo tipo, in un mercato sempre più dominato da grandi gruppi e giganti dell'online, è davvero arduo, come dimostra il calo delle aperture: nel 2022 in Italia sono nate solo 22.608 attività, il 20,3% in meno del 2021, perfino inferiori all'anno della pandemia. Anche nella nostra Provincia i dati 2022 sono pesanti: nel dettaglio solo 298 nuove attività, contro 515 cessazioni totali. Ma anche considerando le cessazioni al netto di quelle di aziende inattive, il saldo provinciale è di -122 imprese: la sola città di Modena nel 2022 vede un saldo negativo di 65 imprese del commercio di vicinato".

"In questa situazione è a rischio il pluralismo del sistema distributivo e il servizio ai cittadini: proprio la pandemia ha dimostrato il valore della rete dei piccoli negozi. Occorre aiutare le piccole imprese a inserirsi e restare nel mercato con politiche attive, a partire dalla formazione imprenditoriale e dal tutoraggio delle start-up, e con adeguate garanzie di reale accesso al credito. Ma serve una spinta anche sul piano fiscale, con un regime agevolato per le attività di vicinato - continua Mauro Rossi. E la crisi morde anche da vicino anche il comparto di bar e ristorazione, dove i margini economici sono crollati con l'aumento esponenziale dei costi energetici, delle materie prime e, in ragione degli aumenti inflattivi, degli affitti e del costo del denaro. Anche per questo settore diventa così difficile resistere e soprattutto investire: per la prima volta dopo anni assistiamo ad una frenata delle nuove attività. Vanno ripensati sostegni economici adeguati e mirati, così come misure di cedolare secca per gli immobili commerciali che premi fiscalmente i canoni di locazione calmierati" conclude Mauro Rossi.