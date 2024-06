Chiusura della Mozarc-Bellco. Budri e Greco: "Difendere i lavoratori e il distretto Biomedicale"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Poco meno di un anno fa, l’annuncio di un investimento congiunto tra Medtronic e Da Vita aveva portato speranza e ottimismo nel distretto biomedicale di Mirandola. Tuttavia, oggi ci troviamo di fronte a una decisione che riteniamo inaccettabile e contro la quale chiediamo un'immediata mobilitazione del territorio, a partire dalle istituzioni, fino all’intero mondo produttivo di Mirandola e dell’Area Nord, per difendere i lavoratori e il distretto."

Sono queste le parole di Anna Greco, Segretaria del Pd di Mirandola, in merito alla notizia che la Mozarc Medical del gruppo Medtronic pare intenzionata a dismettere l'impianto.

"I vertici aziendali di Mozarc-Bellco, una delle più grandi realtà del nostro distretto biomedicale, hanno annunciato l'intenzione di chiudere la parte produttiva dello stabilimento di Mirandola. Questa decisione mette a rischio non solo i posti di lavoro dei dipendenti diretti, ma anche tutto l’indotto economico che ruota attorno all’azienda."

"Agiremo - prosegue la Greco - in ogni sede possibile per difendere i dipendenti e l’indotto di Mozarc-Bellco. I lavoratori sappiano che saremo al loro fianco in ogni passaggio di questa battaglia. In questa zona, abbiamo affrontato il terremoto con coraggio e determinazione e la lotta contro il COVID è stata vinta grazie alla capacità e alla determinazione delle imprese e dei lavoratori del biomedicale. Non permetteremo che queste decisioni vengano prese sopra la testa della nostra comunità."

"Garantiamo la nostra presenza attiva e combattiva in ogni sede istituzionale territoriale, ad ogni livello. Chiediamo a tutti di unirsi e fare fronte comune contro qualsiasi tentativo di destrutturare le vite delle persone e di una comunità che saprà dimostrare di essere forte e coesa anche questa volta. L'obiettivo è chiaro: rigettare questa decisione unilaterale e inaccettabile."

La candidata Sindaco Letizia Budri, appresa la notizia della scelta della multinazionale di rimodulare la propria politica produttiva e occupazionale sullo stabilimento mirandolese, ha rilasciato una dichiarazione che esprime il suo sostegno ai lavoratori:

“Ho voluto portare la mia vicinanza ai lavoratori della Mozarc Medical, dopo l’annuncio della proprietà di imminente chiusura della produzione. È stata attivata la procedura anti-delocalizzazione al Ministero, che vedrà il necessario coinvolgimento delle istituzioni e dei sindacati. La nostra vicinanza va ai 350 lavoratori e alle loro famiglie in questo momento difficile, che ora li vede in sciopero davanti all’azienda. Questo è un momento delicato che richiede il massimo dell’unità!

Ognuno dovrà fare la sua parte per preservare la capacità occupazionale e produttiva del nostro territorio, evitando strumentalizzazioni e guardando al solo bene dei lavoratori.”

La dichiarazione della Budri rispecchia il sentimento generale della comunità e sottolinea l’importanza di unire le forze per affrontare questa sfida. La chiusura dello stabilimento Mozarc-Bellco è una minaccia per il tessuto economico e sociale di Mirandola e dell’Area Nord, e la risposta deve essere forte e decisa per difendere il futuro del distretto biomedicale.