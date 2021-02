"Progetto Circolo Colombo - Oltre le colonne d'Ercole", incontri online per le imprese

Confapi Emilia e il suo Gruppo Giovani Imprenditori lanciano il nuovo progetto rivolto alle PMI in collaborazione con CFE ed E:LAB

La sfida della pandemia ha portato le aziende a trovare nuovi modi per stare sul mercato e relazionarsi con i clienti. Come novelli Cristoforo Colombo le imprese hanno immaginato nuove rotte, e scoperto nuove opportunità. Dallo spirito associativo di Confapi Emilia è nato il Progetto Circolo Colombo - Oltre le colonne d'Ercole, all'interno del quale riunire imprenditori e manager per condividere le esperienze fatte, i casi di successo e i rischi da evitare.

Confapi Emilia e il suo Gruppo Giovani Imprenditori - in collaborazione con CFE ed E:LAB, azienda associata - lanciano il nuovo progetto rivolto alle PMI ‘Circolo Colombo - Oltre le colonne d'Ercole’. Scopo del progetto è quello di creare spazi di incontro e confronto per esplorare le nuove sfide del fare impresa.

Circolo Colombo è un’iniziativa che vede coinvolti manager e imprenditori, con l’obiettivo di condividere le esperienze di aziende che sono state capaci di cogliere stimoli nuovi in un contesto economico profondamente mutato e in gran parte sconosciuto. Vista l'importanza dei temi trattati e l'occasione unica, gli incontri saranno aperti anche ad aziende esterne all'Associazione in uno spirito di reciprocità e altruismo imprenditoriale.

Il primo incontro del Circolo Colombo - ‘Oltre le fiere e la presenza fisica’ si terrà mercoledì 24 febbraio in live streaming sul Canale Youtube di Confapi Emilia. In questa occasione approfondiremo i casi di GEP Informatica - azienda associata a Confapi Emilia - e Hera Energy Management, che hanno ripensato il loro modo di creare e curare le relazioni con i clienti attraverso il digitale. Ci mostreranno gli spazi e le soluzioni che ora caratterizzano la loro relazione con l'esterno, le tecnologie introdotte e le competenze acquisite; ci narreranno le sfide che hanno affrontato per riformulare il loro modo di lavorare, le opportunità e le difficoltà incontrate e i benefici generati per le aziende. Qui è possibili iscriversi all'evento online.

«Partendo da un input del Gruppo Giovani Imprenditori – ha commentato Stefano Bianchi, Direttore di Confapi Emilia – il Progetto Circolo Colombo dimostra come all’interno del mondo associazionistico il dialogo e la formazione si adeguino perfettamente ai tempi che cambiano e diventino utili strumenti nelle mani delle imprese, le quali non solo desiderano rimanere costantemente aggiornate, ma vogliono anche imparare dalle esperienze e dalle storie degli imprenditori ‘fratelli’. Fare rete è anche questo: confrontarsi con realtà diverse per capire che si è molto più simili di quanto si pensi».

«Le aziende hanno maturato la consapevolezza che devono esplorare nuove rotte invece di percorrere inutilmente quelle vecchie – dice Giuseppe Leoni, fondatore di E:LAB - da qui lo spirito di questi incontri "Oltre le colonne d'Ercole". Collaborando con diverse di queste imprese abbiamo deciso di coinvolgere quelle che negli ultimi mesi si sono spinte un po' più in là nell'esplorazione. La loro esperienza è preziosa e per questo motivo di valore per tutti coloro che potranno partecipare».