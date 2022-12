Confapi Industria, Alberto Cirelli eletto presidente regionale

Si è svolta ieri, mercoledì 21 dicembre, l’Assemblea Regionale di Confapi Industria Emilia-Romagna durante la quale è stato eletto il nuovo presidente Regionale di Confapi Industria Emilia-Romagna Alberto Cirelli, attuale presidente di Confapi Emilia.

Insieme a lui sono stati eletti anche i due vicepresidenti: vicepresidente vicario Giacomo Ponginibbi, attuale presidente di Confapi Industria Piacenza e la vicepresidente Graziella Bellotti, attuale vicepresidente di Confapi Emilia.

Un momento di estrema importanza dunque per l’Associazione delle Piccole Medie Imprese private, che a livello regionale raggruppa quasi un migliaio di aziende associate. Sempre a livello regionale sono 8.000 le aziende applicanti i CCNL Confapi per 105.000 lavoratori.

"Ringrazio chi mi ha dato fiducia – commenta il neoeletto presidente Cirelli – è un onore ricoprire questa carica regionale ed uno stimolo per la crescita dei servizi che possiamo e dobbiamo offrire alle piccole medie imprese della nostra Regione. Le sfide sono tante, a partire dai costi energetici e delle materie prime; dobbiamo essere di supporto e di aiuto con idee concrete affinché le pmi non debbano pagare da sole il prezzo di aumenti spropositati e una carenza di materie prime che sta diventando quasi cronica. Dobbiamo lavorare – continua il Presidente – per costruire una rete di territoriali che non rappresentino solo le provincie ma anche i singoli distretti produttivi in modo da garantire il massimo supporto possibile alle pmi di ogni territorio. Il nostro compito è supportare lo sviluppo, e non lasciare mai solo quel settore che oggi rappresenta la stragrande maggioranza del Pil italiano, ovvero le piccole medie imprese".