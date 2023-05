Concordato per Manila Grace, 93 dipendenti in cassa integrazione

Andranno in cassa integrazione straordinaria per dodici mesi i 93 dipendenti della Antress Industry, l’azienda di Carpi attiva nel settore della moda con il marchio Manila Grace. Lo rende noto il sindacato Femca Cisl Emilia Centrale, che oggi ha partecipato all’esame congiunto della crisi aziendale in videoconferenza con il Ministero del Lavoro.

Nei giorni scorsi, infatti, la Antress Industry è stata ammessa al concordato preventivo dal tribunale di Modena.

"Siamo impegnati a salvare tutti i 93 posti di lavoro, di cui una cinquantina a Carpi tra lo stabilimento e l’outlet – dichiara Roberto Giardiello, sindacalista della Femca Cisl Emilia Centrale - L'azienda è in difficoltà da tempo e la situazione è peggiorata con il Covid. Sembra ci siano alcune aziende interessate a rilevarla, perché Manila Grace è comunque un marchio conosciuto e i dipendenti hanno una alta professionalità. Intanto abbiamo garantito loro per un anno una fonte reddito e li accompagneremo in questa delicata fase in vista dell'auspicata cessione dell'azienda".