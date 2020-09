Una formazione ad hoc per ripartire, l'idea dei Giovani imprenditori di Modena

Il Comitato per l’imprenditoria Giovanile della Camera di Commercio di Commercio di Modena mette in campo un ciclo di alta formazione insieme a un formatore di livello internazionale. Il percorso "Ri-Partire per Crescere" è articolato su tre giornate finalizzate alla costruzione di strumenti concreti e utili per affrontare al meglio la ripartenza dopo il difficile periodo del lockdown, che ha messo a dura prova tutto il tessuto economico del Paese e che ha accelerato tanti processi evolutivi dei modelli di business delle imprese.

I seminari si terranno nelle sale della Camera di Commercio di Modena nei giorni 22 settembre, 13 ottobre e 10 novembre. Ogni appuntamento prevede 8 ore di formazione, con inizio alle ore 9,00, nelle quali saranno toccati innovativi e attuali temi indispensabili per costruire un approccio al lavoro capace di rispondere alle nuove sfide che la pandemia ha posto davanti alle imprenditrici e imprenditori.

Sarà Eugenio Abbattista, formatore e manager di livello internazionale - che vanta collaborazioni con importanti società, italiane e non - a fornire ai partecipanti nelle tre giornate una visione e innovative metodologie per approcciarsi al proprio lavoro con strumenti all’avanguardia necessari per vincere le nuove sfide.

Questi i titoli delle giornate:

22 settembre: Ri-Cominciare: nuovi modelli di business

13 ottobre: #ResilExit2020

10 novembre: Imprenditore 6G

“Il lockdown ha mutato rapidamente lo scenario economico e sociale, accelerando trasformazioni e mutamenti dei modelli di business che erano già in atto, ma che avrebbero avuto bisogno ancora di molto tempo prima di diventare realtà” - afferma Lapo Secciani, presidente del Comitato per l’Imprenditoria Giovanile. “Questi repentini cambiamenti, insieme alla grave situazione economica scaturita dalla chiusura hanno messo in difficoltà le imprese italiane, le quali si sono trovate a confrontarsi con nuovi modelli del fare impresa - soprattutto per Commercio e Turismo - nel periodo più duro dal punto di vista economico per il Paese. Ecco quindi che abbiamo pensato che fosse utile e opportuno offrire alle giovani imprenditrici e ai giovani imprenditori modenesi un percorso formativo innovativo, capace di offrire risposte e strumenti utili per comprendere questi mutamenti e finalizzato alla messa in atto di azioni e strategie necessarie per continuare ad essere competitivi nei nuovi scenari economici”.

La partecipazione al corso è infatti finanziata dal Comitato per l’Imprenditoria Giovanile ed è pertanto gratuita; per informazioni sul programma è possibile consultare il sito della Camera di Commercio www.mo.camcom.it. Per prenotazioni: e-mail cigmodena@gmail.com o tel. 059 208266.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo percorso di alta formazione rappresenta l’attenzione del Comitato per l’Imprenditoria Giovanile (partecipato da Confindustria, CNA, Lapam, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, CIA, Confagricoltura e Coldiretti) verso la crescita e lo sviluppo professionale del tessuto economico modenese, un modo concreto per fornire conoscenze e strumenti adeguati alle sfide che le giovani e i giovani imprenditori si trovano davanti.