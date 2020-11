Spesa e pandemia, crollano le vendite non alimentari e crescono le spese al discount

Tra fine febbraio e metà maggio del 2020 crollano drasticamente le vendite di generi non alimentari, mentre subiscono un incremento i settori degli alimenti.

È quanto emerge dalla ventiseiesima indagine di Federconsumatori Modena sui prezzi praticati dalla Grande Distribuzione nella nostra Provincia. A circa otto mesi dai primi provvedimenti restrittivi a causa dell’emergenza legata al Covid-19 ed a pochi mesi dalle prime misure di allentamento, infatti si registrano evidenti ripercussioni dal comparto del commercio al dettaglio nel periodo del lockdown in termini di valori, volumi di vendita e di variazioni di abitudini e preferenze negli acquisti da parte dei consumatori.

In generale gli ultimi dati Istat (agosto 2020) registrano un aumento del volume delle vendite dello 0,8% ed un riallineamento del dato dei volumi rispetto allo stesso dato del 2019. Nel dettaglio le vendite di generi non alimentari crescono sia in valore (+1,1%) che in volume (+0,5%), mentre le vendite di generi alimentari aumentano in volume (+0,6%) e calano in valore (-0,4%).

Le variazioni più marcate si registrano per “Dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia” (+12,3%), “Utensileria per la casa e ferramenta” (+8,4%), “Cartoleria, libri, giornali e riviste “ (-7,7%) e “Altri prodotti” (-5,2%).

Analisi per tipologia di negozi

Analizzando la tipologia di negozi si registra un lieve incremento per la grande distribuzione organizzata come ipermercati, supermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate che segna un +0,4% ed una corrispondente variazione negativa di -0,5% per le imprese che operano su piccole superfici, ossia negozi con estensione inferiore ai 400 metri quadri (minimarket , empori, negozi specializzati nella vendita di surgelati).

All’interno della categoria della grande distribuzione organizzata si possono a sua volta vedere delle differenze in base al tipo di negozio. Gli Ipermercati del territorio hanno segnato un -2,3%, i Supermercati, dopo un picco ad inizio marzo di + 1,8%, sono tornati nella media dell’autunno scorso, mentre i Discount hanno segnato un aumento (+4,8%) che si è poi mantenuto costante fino a luglio 2020.

Le vendite al di fuori dei negozi ossia le tipologie di vendite porta a porta, ambulanti, distributori automatici, vendita per corrispondenza e per TV per le restrizioni legate al lockdown calano del 3,3% mentre il commercio elettronico è in fortissima crescita (+36,8%).

L’effetto del lockdown sul tessuto sociale ed economico sul territorio delle provincia è stato oggetto di studio da parte di Federconsumatori di Modena.