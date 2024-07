Confindustria e formazione, Nuova Didactica assorbita dalla Fondazione Aldini Valeriani

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nasce la nuova Scuola di Industrial Management di Confindustria Emilia Area Centro. Il nuovo ente di formazione è frutto dell'integrazione tra Fondazione Aldini Valeriani e Nuova Didactica.

Questo importante passo, reso possibile dall’acquisizione di Nuova Didactica da parte di Fondazione Aldini Valeriani, favorirà l’integrazione delle competenze e delle risorse delle due strutture e comporterà la creazione di un centro di eccellenza formativo unico nel suo genere a livello nazionale.

La nuova realtà vuole proseguire il percorso di sviluppo continuo intrapreso in questi anni e punta a diventare sempre più un punto di riferimento per la formazione manageriale, tecnica e industriale, per le imprese dei territori di Bologna, Modena e Ferrara.

Con oltre 62 mila ore di formazione erogate all'anno a circa 21 mila allievi e un team di 110 lavoratori altamente qualificati, la nuova Scuola di Industrial Management si posiziona come la più grande del sistema Confindustria a livello nazionale in termini di dimensioni e capacità “produttiva”.

Il nuovo ente di formazione continuerà, ampliandolo e adeguandolo alle nuove sfide, il lavoro portato avanti sinora, con un una particolare attenzione all’eccellenza nella formazione, grazie a programmi formativi di altissimo livello, al supporto alle imprese, dando concreto sostegno alle aziende associate, per renderle competitive sul mercato globale, e all’innovazione continua, attraverso corsi aggiornati sulle ultime tendenze del settore e sulle nuove tecnologie.

Ma la sua visione ampia permetterà di focalizzarsi anche sullo sviluppo territoriale, contribuendo al progresso economico e sociale dei territori di Bologna, Modena e Ferrara e creando sinergie tra il mondo accademico e quello industriale, e allo sviluppo culturale e sociale, occupandosi anche della formazione dei giovani (dai 15 anni) che potranno ottenere una Qualifica Professionale Regionale e il Diploma Professionale di quarto anno.

Il Consiglio di Amministrazione della nuova Fondazione Aldini Valeriani sarà presieduto da Michele Poggipolini, CEO di Poggipolini SPA, e da tre Consiglieri: Giacomo Villano (Consigliere Delegato), Paolo Marzocchi e Maura Grandi.

La Direzione generale sarà affidata a Emanuela Pezzi, attuale Direttore Generale di Nuova Didactica, che andrà a subentrare al Direttore Generale di Fondazione Aldini Valeriani, Paolo Parlangeli.

“Sviluppare e creare nuove competenze per le nostre imprese e mantenere una massima attenzione rivolta ai giovani è oggi più che mai fondamentale e determinante per un territorio industriale come il nostro. Sono orgoglioso che la Fondazione Aldini Valeriani possa integrare Nuova Didactica, grazie a questi modelli di aggregazione virtuosi l’Emilia potrà crescere rapidamente ed affrontare al meglio le sfide del futuro. Il valore non è solo economico, ma anche culturale e sociale”, ha dichiarato il Presidente Michele Poggipolini.

“L’unione delle risorse di Nuova Didactica e Fondazione Aldini Valeriani segnano l’inizio di una nuova era per la formazione manageriale e industriale nel nostro territorio. Siamo entusiasti delle opportunità che questa sinergia potrà offrire alle nostre aziende e ai nostri giovani talenti”, ha sottolineato Emanuela Pezzi, Direttore della Scuola di Industrial Management.