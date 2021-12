Consumi natalizi, a Modena le previsioni di incassi superiori al 2019

Nel periodo natalizio i consumi in provincia di Modena cresceranno del 10% rispetto al 2019, con la metà degli acquisti concentrata sul settore moda (in particolare capi di abbigliamento, maglieria, borse, scarpe ed accessori). Lo prevede Confcommercio, secondo cui "nelle nostre città c'è voglia di ripresa e di normalità". La ripresa dei consumi, afferma il presidente provinciale Tommaso Leone, "c'è stata e il rush finale dei regali di Natale è partito alla grande con un'impennata di acquisti last minute soprattutto nei negozi di abbigliamento, affrontata con equilibrio e sicurezza".

Tuttavia "l'incertezza e la paura di nuove restrizioni sono palpabili tra gli operatori, che non potrebbero più sopportare anche economicamente nuovi stop". Intanto però "nonostante i timori per la variante Omicron, l'inflazione e i rincari di bollette e carburanti- prosegue Leone- c'è più interesse per lo shopping". Insomma, conclude il presidente, "c'è voglia di ripresa e di normalità e per questo, dopo tante ombre e poche luci sui consumi nel settore moda, è il momento di illuminare gli animi e le nostre città, scaldando i cuori dei modenesi con vetrine addobbate, vie, piazze e centri in festa, nel pieno rispetto delle attenzioni che esige il momento: questo è il vero regalo che si aspettano gli italiani ed i modenesi". Per le feste imminenti l'associazione ha anche lanciato una campagna per sensibilizzare i consumatori a fare acquisti a basso impatto ambientale nei negozi di prossimità e di fiducia.

(DIRE)