Uscite anticipate e nuove assunzioni, Coop verso il “Contratto d’Espansione”

Coop Alleanza3.0 e le sigle sindacali hanno avviato il percorso per sottoscrivere un protocollo di intesa finalizzato all’attivazione del cosiddetto “Contratto d’Espansione”, uno strumento che permetterà l’adeguamento delle competenze del personale della cooperativa e il ricambio generazionale con l’ingresso di nuove figure e l’uscita anticipata - volontaria e supportata da incentivi - dei dipendenti vicini alla maturazione dei requisiti pensionistici.

La misura del contratto di espansione permetterà l’ingresso di diverse centinaia di nuove figure a tempo indeterminato, per dare l’opportunità a quanti più dipendenti possibile di scegliere di aderire su base volontaria a un meccanismo di pensionamento anticipato e incentivato con importanti investimenti da parte di Coop Alleanza 3.0.

"In linea anche con il contratto integrativo recentemente approvato, grazie a questo accordo, verrà dato un forte impulso al piano di formazione che punterà a sviluppare la professionalità delle persone, far evolvere le competenze tecnologiche degli operatori sia di sede che di rete vendita, riqualificare e adeguare le competenze professionali dei responsabili con un piano di formazione manageriale ad hoc - spiega la cooperativa - Il piano di formazione, che coinvolgerà gran parte dei dipendenti, punta a rendere più efficiente l’utilizzo degli strumenti tecnologici esistenti e in via di implementazione, favorendo anche la formazione di profili multidisciplinari. Inoltre, consentirà di riqualificare lavoratori per far fronte all’esigenza di figure altamente specializzate".

Le interlocuzioni avviate con le OO.SS. porteranno alla firma dell’accordo definitivo e alla sottoscrizione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’avvio della procedura.