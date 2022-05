Assunti i rider MyMenu, avranno il contratto della logistica

Sono una quarantina i riders modenesi interessati all’accordo nazionale raggiunto dai sindacati con Mymenu, società del gruppo Pellegrini che impiega oltre 500 ciclofattorini in sei delle principali città del Nord Italia (oltre a Modena, anche Milano, Brescia, Padova, Verona e Bologna).

"Esprimiamo grande soddisfazione per questo ulteriore passo in avanti che, dopo Just Eat, riconosce diritti e stabilità ai lavoratori di un altro grande player della consegna del cibo a domicilio – dichiara Maurizio Denitto, segretario territoriale di Modena della Fit Cisl Emilia-Romagna - Con questo accordo il rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, diviene lo strumento di regolazione principale per il lavoro dei rider e il contratto nazionale della logistica diventa il contratto che meglio rappresenta questa attività".

"Rappresenta un ulteriore passo in avanti nel mondo dei rider che riconosce a questi lavoratori il rapporto di lavoro subordinato con tutti i diritti normativi ed economici, previsti dal contratto nazionale del trasporto merci e della logistica e spedizioni che si conferma come l’idoneo strumento di regolazione e di riconoscimento dei diritti per i lavoratori di questo nuovo settore della cosiddetta gig economy.”, afferma il segretario provinciale della Filt Cgil di Modena Adriano Montorsi.

Le nuove condizioni contrattuali

Ai riders di Mymenu sono ora riconosciuti istituti quali tredicesima, quattordicesima, tfr, malattia e infortunio retribuiti, ferie, permessi, maternità, retribuzione mensilizzata certa, premio di risultato, bilateralià contrattuale.

Nella prima fase i riders potranno scegliere e sperimentare il rapporto di lavoro dipendente con le tutele e i trattamenti previsti da contratto collettivo nazionale di lavoro. Nell’arco di 24 mesi tutti gli istituti economici e normativi del ccnl logistica saranno a pieno regime.