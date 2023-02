Imprese, Cooperativa Bilanciai acquisisce la spagnola Ariservis S.A.

Società Cooperativa Bilanciai, azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi di pesatura, rafforza ulteriormente la propria presenza sul mercato europeo e, in particolare, in Spagna. Nei giorni scorsi la storica società di Campogalliano, attraverso Bilanciai Group, di cui detiene la totalità delle quote, ha infatti acquisito il 100% della società spagnola ARISERVIS S.A.

Si tratta di un’operazione che rappresenta l’evoluzione di una collaborazione già attiva da oltre vent’anni, che punta a sviluppare e a dare rinnovato slancio alle attività di Società Cooperativa Bilanciai in territorio spagnolo.

“L’acquisizione della società di Barcellona ARISERVIS S.A. s’inserisce in un piano strategico di rafforzamento della nostra presenza in una nazione che, per noi, è strategica. L’obiettivo è valorizzare quanto fatto sino ad oggi dall’azienda iberica e investire ulteriormente, perché siamo convinti che ci siano margini significativi di crescita” ha sottolineato il presidente di Società Cooperativa Bilanciai e amministratore unico di Bilanciai Group, Enrico Messori.

Bilanciai Group si compone di dieci società controllate e partecipate, di cui quattro sono industrie di fabbricazione e le restanti commerciali. Nove hanno sede nel continente europeo, una negli Stati Uniti. Il gruppo, nel 2021, ha realizzato un fatturato di oltre 77 milioni di euro e ha dato lavoro a 453 persone.

I numeri consolidati della Coop Bilanciai

Nel 2021 Società Cooperativa Bilanciai ha registrato un trend di crescita costante e coerente rispetto alle previsioni formulate in sede di previsione. I numeri dell’anno 2021 confermano un utile che ha raggiunto la cifra di tre milioni di euro (3.066.501 euro) a fronte dei due milioni e 304 mila euro del 2020. Il fatturato consolidato 2021 del Gruppo, che comprende anche le aziende controllate all’estero da Cooperativa Bilanciai, è pari a 77 milioni e 602mila euro e registra un aumento rispetto al valore del 2020, quando era arrivato a 66 milioni 890mila euro, per un incremento totale di 10 milioni 712mila euro (+16%). Tenendo conto della sola sede di Campogalliano, si parla di un fatturato 2021 di 44.749.282 euro a fronte dei 36.645.237 del 2020 (+21,9%). L’EBIT della Società Cooperativa Bilanciai, ovvero il reddito operativo aziendale, si attesta a 3.518.281 euro, sempre in crescita rispetto al valore del 2020 di 2.834.246 euro, va detto, inoltre, come l’aumento dei costi, in parallelo alla crescita del fatturato, ha mitigato il valore espresso dal risultato ante oneri finanziari.