Cooperativa Bilanciai e il Fatturato da +21%. Nel 2021 utili per circa tre milioni di euro

Fatturato in aumento del 21% rispetto all'anno precedente, assunzioni di nuovo personale e un utile che passa dai 2 milioni e 304 mila euro del 2020 a circa tre milioni del 2021. Sono i dati eccellenti con cui i soci della Società Cooperativa Bilanciai di Campogalliano si sono salutati ieri, mercoledì 22 dicembre, in occasione dell’assemblea che si è tenuta nella splendida cornice del Palazzo Ducale di piazza Roma a Modena. L'occasione era quella, oltre che per salutarsi ed effettuare il brindisi di rito, quella di riavvolgere il nastro sul 2021 e vedere come, a fronte di un 2020 non semplice ma comunque positivo in termini di risultati dove l'effetto economico della pandemia era stato tenuto sotto controllo, è stato possibile lavorare in un'ottica di miglioramento di tutti i fattori economici alla base dell'attività produttiva.

Andando nel dettaglio, la sola Società Cooperativa Bilanciai – escludendo quindi le altre aziende internazionali consociate a livello di Gruppo – ha registrato nel 2021 un fatturato di 43,5 milioni di euro contro i 35 milioni e 971 mila euro dell'esercizio precedente. Soltanto a novembre 2021, per dare un dato, il mese si è chiuso con un fatturato record di 3.934.000 euro. Importante nei dati del 2021 è la componente legata ai sistemi di pesatura a funzionamento automatico, il cui fatturato scorporato è di 5,6 milioni di euro, rappresentando il 17% ancora trainato dai sistemi di pesatura industriale (50%), i Terminali (12%) e le Celle di carico (17%). Il venduto nell'anno che va chiudendosi si è attestato sui 37,6 milioni di euro: in particolare sono state prodotte 740 pese, 25.875 celle e 8.270 terminali. Questi numeri hanno inciso anche sugli altri indicatori economici, tra cui il reddito operativo aziendale (Ebit), il quale raggiunge quota 3,4 milioni di euro, tutto questo nonostante anche in questa azienda si sia dovuto far fronte a un'impennata del costo delle materie prime stimato attorno all'11%.

In termini di personale, dai 214 dipendenti del 2014 siamo passati agli attuali 235 attraverso un piano di assunzioni mirate che proseguiranno anche nel 2022 nelle aree ritenute strategiche. A tal proposito, nel 2021 l'azienda ha sviluppato nuovi progetti di investimento per 1,8 milioni e nel 2022 ha stanziato per l'innovazione, la sicurezza e la manutenzione dell'esistente una cifra come 2,8 milioni di euro.

Tutto questo in un quadro in cui anche la posizione finanziaria netta raggiunge campo positivo, sfiorando quasi il milione di euro, con una crescita lineare in cui i meno 17 milioni del 2013 sono ormai un lontano ricordo.

"In quel +21% del fatturato ci sono tutto l’impegno, la caparbietà e la determinazione di ognuno di noi, c’è la passione e la consapevolezza che, dentro e fuori l’azienda, ci sono i valori della cooperativa. Aggiungo che i risultati positivi, raggiunti malgrado la scarsa reperibilità e l’aumento dei prezzi delle materie prime, sono il frutto, non automatico, di un panorama economico positivo che abbiamo avuto la capacità imprenditoriale d’intercettare attuando scelte e prendendo decisioni, che ci hanno consentito di trasformare il lavoro in utili - sono le parole del presidente della Società Cooperativa Bilanciai, Enrico Messori. “Ora però stiamo già pensando al 2022: il prossimo anno prevediamo un incremento dell'incidenza delle materie prime del 16%, per cui, mettendo in atto una differenziazione per linee di prodotto, lavoreremo sui listini per contrastare tali aumenti, sapendo di non poter e non voler far ricadere completamente sui clienti tali costi".

Molto positivi sono, infine, i dati che arrivano anche dalle altre aziende di Bilanciai Group sparse per l'Europa: le sette aziende attive sul territorio continentale hanno messo assieme nel 2021 un fatturato di circa 38 milioni di euro, con un incremento di circa il 9% rispetto al 2020. In questo caso le performance migliori arrivano da Oltremanica: i britannici di Weightron Bilanciai Ltd hanno fatto registrare un fatturato 2021 di 14,4 milioni di euro con un incremento sull'anno precedente del 20%

All’assemblea oltre ai dirigenti di Società Cooperativa Bilanciai, hanno preso parte anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il sindaco di Campogalliano, Paola Guerzoni, Giovanni Monti, presidente Legacoop Emilia-Romagna, Alberto Armuzzi, Responsabile Settore Produzione e Servizi Legacoop Emilia-Romagna, Andrea Benini, Presidente Legacoop Estense e Onelio Prandini, politico ed ex presidente di Cooperativa Bilanciai.