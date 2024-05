Bilancio con diverse criticità, l'Ausl di Modena all'esame della Corte dei Conti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il bilancio di esercizio 2022 dell'Ausl di Modena è stato passato al setaccio da parte della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei conti. Un'attività ordinaria di controllo che ha fatto risaltare alcuni punti deboli dei conti dell'azienda sanitaria, per altro già noti e sorti in particolare a seguito della pandemia.

Per l'Ausl sono stati quindi formalizzati alcuni richiami su temi specifici, senza tuttavia alcun provvedimento di tipo sanzionatorio, ma con semplici indicazioni affinchè in futuro si presti più attenzione a certi elementi e si rientri da situazioni potenzialmente critiche.

Tra questi punti critici la Corte ha evidenziato un "significativo scostamento del risultato di esercizio rispetto al bilancio economico preventivo", una discrepanza milionaria che secondo i coltrollori "non consente di riporre affidamento nel processo di programmazione aziendale la cui attendibilità richiede analisi storiche e prospettiche basate su dati che siano quanto più possibile prevedibili". C'è poi il tema della mancata integrale copertura dei costi Covid, solo in parte compensati con le minori risorse statali ricevute per l’emergenza sanitaria".

Complesso il tema dei crediti e dei debiti, dove spiccano i crediti verso privati per 10.573.913 euro che si riferiscono a ticket, sanzioni per mancate disdette di prenotazioni specialistiche, verifiche, ispezioni, certificazioni veterinarie, autorizzazioni, nulla osta del Dipartimento di Sanità pubblica, prestazioni sanitarie in regime di libera professione. A questi si aggiungono i crediti verso altri enti pubblici, per 8.265.265,00, euro includono crediti

verso prefetture, istituti scolastici, Ministeri, istituti carcerari, il cui dato maggiormente rilevante è riferito a un credito verso lo Stato – per interventi post terremoto - per oltre 6.380.000,00 euro mentre le restanti quote fanno riferimento soprattutto a crediti per visite fiscali per i quali si stanno valutando le diverse pendenze per una loro conclusione definitiva in quanto oggetto di annoso contenzioso.

La Corte ha messo in evidenza anche i pagamenti tardivi delle transazioni commerciali per 171.883.979 euro e il superamento del limite d’indebitamento. Quest'ultimo, in particolare, ha sforato il tetto del 15% delle entrate correnti imposto per legge.

Infine un tema delicato e dibattuto come quello del "ripetuto ricorso a medici turnisti provenienti da cooperative a detrimento di processi di sistemica programmazione e organizzazione del personale". La Sezione regionale ha osservato come il ricorso a personale turnista, soprattutto medico, "oltre a non essere in linea con le esigenze di continuità e competenza nelle singole specialità richieste al personale di ruolo comporti il rischio di una dispersione di risorse economiche a discapito di processi di programmazione per la copertura della dotazione organica". Per la Corte è quindi presente "il rischio tangibile che il ripetuto ricorso a prestazioni estemporanee fondate su logiche di guadagno indotte dalla corresponsione di compensi a partita iva parametrati in base al singolo turno possa depauperare le strutture sanitarie pubbliche delle professionalità e del fondamentale lavoro di équipe che generalmente un rapporto di stabile collegamento con la struttura stessa assicura".

L’Azienda Usl di Modena ha replicato nel merito alle osservazioni mosse, ricordando come la funzione della Corte sia quella di "stimolo" verso il miglioramento.

In particolare, per quanto riguarda il ricorso a medici turnisti provenienti da cooperative "l’Azienda ha già messo in campo importanti sforzi tesi al progressivo superamento del ricorso a tale forma di acquisizione di servizi con una riduzione, ad oggi, del 60% rispetto al 2022".

"Per quanto riguarda gli aspetti economici, l’entità dello scostamento del risultato di esercizio rispetto al bilancio economico preventivo è stata concordata con il livello regionale in quanto a preventivo non era ancora definita l’entità e la distribuzione delle risorse disponibili. Sul superamento del limite di indebitamento, la Corte dei Conti così recita: “Si Conferma, ad ogni buon conto, che al momento di accensione del mutuo l’Azienda rispettava i limiti previsti per l’indebitamento - si legge in una nota - Per quanto concerne, la copertura dei costi Covid, Questo tema è stato più volte posto all’attenzione del Governo da parte della Regione".