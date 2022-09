L'unione fa la forza dell'ambiente, Cosmari entra in Italmacero

Ci sono aziende convinte che riciclare sia una vera e propria arte, fra queste c’è sicuramente Italmacero, nota azienda di Modena specializzata nel recupero e trattamento dei rifiuti. Dopo anni di crescita costante nel marzo 2022 è entrata a far parte di un network più vasto, dopo l’acquisizione del Gruppo Isola, mantenendo però le proprie radici e operatività gestionale.

Il modello di crescita della Isola è sempre stato inclusivo e ispirato dalla condivisione dei principi dell’economia circolare oltre che alla sinergia con le aziende. Il modo di pensare e fare impresa del gruppo ISOLA, sempre ben integrato nella catena del valore, ha traghettato l’unione di due eccellenze modenesi. Stiamo parlando dell’ingresso di Cosmari in Italmacero una Joint venture che punta a implementare i servizi di raccolta, trasporto e valorizzazione dei rifiuti di tutta l’Emilia Romagna.

La visione di queste due eccellenze è chiara e condivisa: mantenere sempre alta la responsabilità verso il territorio che ci ospita. Le parole di Francesco Giusti, Amministratore Cosmari, sono chiare: "Siamo orgogliosi di questo ingresso in Italmacero, l’acquisizione di quote ci permette di programmare il futuro creando un circolo virtuoso che generi risparmi per le imprese e nuovi posti di lavoro, i così detti green jobs. Oltre 20 anni fa abbiamo capito che il rifiuto è una risorsa che crea valore per le persone, i clienti e soprattutto per l’ambiente”.

Il commento di Antonello Graziano, amministratore di Italmacero: “Il rapporto con la Cosmari va avanti da anni e questa integrazione era un passaggio strategico che volevamo fare da tempo”.

Luigi Isola, fondatore e amministratore del gruppo Isola ha sottolineato: "La concentrazione degli impianti e aziende del settore è la risposta ai cambiamenti del mercato e alle richieste dei clienti, sempre più orientati verso grandi gruppi che possano offrire servizi efficienti e professionali".