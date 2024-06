Soliera, crisi per la Cooperativa Muratori. I sindacati chiedono ammortizzatori

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Da diverse settimane 11 operai e 7 impiegati sono a regime ridotto di lavoro senza una prospettiva di ripresa. La Cooperativa Muratori di Soliera storica cooperativa edile del modenese con oltre 100 anni di storia, che oggi occupa 18 tra lavoratrici e lavoratori, non riesce più a gestire i cantieri in cui era impegnata". La denuncia arriva dai sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil della zona di Modena, i quali tracciano un quadro davvero problematico e denunciano l'assenza di un vero confronto con i vertici aziendali.

Le sigle sono preoccupate dal fatto che "la cooperativa non ha trovato nel dialogo un canale utile al confronto, chiusa nelle sue assemblee, con dirigenti e soci-lavoratori silenziosi".

Un tavolo di crisi istituzionale è la richiesta dei sindacati per gestire la situazione e far venire allo scoperto i motivi della crisi e le possibili soluzioni. "Se c’è crisi servono ammortizzatori sociali e le prospettive devono essere discusse in pubblico, la cooperativa è democrazia e deve rispondere alla comunità che la ospita in modo trasparente e coraggioso. La crisi può avere effetti sulla continuità produttiva, sull’occupazione e sul territorio, per questo i sindacati chiedono alle istituzioni di farsi parte attiva per affrontare la situazione", sottolineano Sauro Tondelli di Fillea Cgil, Abdelhak Rziqi della Cisl Emilia Centrale e Gianluca Lanzillotta di Feneal Uil.