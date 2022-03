Costi in aumento per le aziende vinicole, i Consorzi: "Opportunità per compattare la filiera"

Sono rincari importanti, a volte non giustificati, quelli che le aziende della filiera produttiva del vino, nelle province di Modena e Reggio Emilia ma non solo, si sono trovate a dover affrontare negli ultimi mesi. Dall’energia elettrica al gasolio, dalle spedizioni ai materiali necessari per confezionamento e imballaggio, dai prodotti necessari per la coltivazione ai trasporti, con il costo del nolo dei container che ha subito una fortissima impennata: sono solo alcune delle aree più critiche che stanno avendo un grande impatto sui conti economici dei diversi attori della filiera. Talvolta, in aggiunta a tariffe notevolmente più alte, le cantine si trovano inermi di fronte all’impossibilità di reperire materiali necessari per garantire la corretta realizzazione e consegna del prodotto finito.

“Come Consorzio preposto alla tutela di 7 DOC e una IGT, che rappresenta oltre il 95% della produzione vitivinicola di Modena e Reggio Emilia, riteniamo doveroso accendere i riflettori su questo tema” commenta Claudio Biondi, Presidente del Consorzio Tutela Lambrusco DOC. “Parliamo di 16.600 ettari vitati nelle due province e di un indotto che comprende migliaia di imprese e famiglie. Tutte aziende che, a catena, stanno affrontando gli effetti dei rincari. Da questo momento di grave difficoltà può nascere l’opportunità di compattare la filiera produttiva, dalla vigna alla tavola, raggiungendo un giusto equilibrio tra i diversi attori”.

Questo trend verso il rialzo dei prezzi e la difficoltà a reperire componenti essenziali era già evidente a fine anno, ma si è senza dubbio acuito ulteriormente con la drammatica crisi russo-ucraina. Numerosi i fornitori con sede nei due Paesi, che rientrano tra l’altro fra i mercati di riferimento per le esportazioni di Lambrusco.

“Di fronte ad un conflitto come quello russo-ucraino con le drammatiche conseguenze che purtroppo sono sotto agli occhi di tutti, il nostro pensiero è andato naturalmente al grave impatto che la guerra sta avendo sulla popolazione.” commenta Davide Frascari, presidente del Consorzio Tutela Vini Emilia. “Fatta questa doverosa premessa, sicuramente i nuovi equilibri che si stanno delineando avranno dei riflessi importanti sulle relazioni economiche tra la nostra filiera e i due Paesi in questione. Fare una stima precisa è difficile, così come è complicato fare previsioni su un eventuale assestamento di questa delicata situazione”..