Crisi Mozarc Bellco incontro al Ministero: "Una battaglia per tutto il biomedicale"

Questa mattina, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è tenuto un incontro cruciale riguardante la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici della Mozarc, azienda del settore biomedicale. L'incontro ha visto la partecipazione delle rappresentanze sindacali nazionali e territoriali di Filctem Cgil e Femca Cisl, delle confederazioni Cgil e Cisl nazionali e territoriali, dell’assessore della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, del Ministro Adolfo Urso, del sottosegretario Fausta Bergamotto e dello staff del dicastero.

Progresso nel Percorso di Reindustrializzazione

Elena Petrosino (Filctem Cgil nazionale) e Ivano Dalla Brea (Femca Cisl nazionale) hanno riassunto l'esito dell'incontro: “Abbiamo registrato un avanzamento significativo nel percorso avviato con l'accordo regionale del 26 giugno scorso, oggi pienamente confermato e rafforzato. Il Ministero e la Regione Emilia-Romagna hanno ribadito il loro forte supporto.

Come ha dichiarato il Ministro Urso, c'è spazio per una reindustrializzazione di alta qualità, e oggi è stato definito e condiviso il percorso futuro. La mappatura dell’advisor, della quale attendiamo i primi elementi di novità al prossimo tavolo, sarà cruciale. Il pieno sostegno del Ministero alla posizione delle organizzazioni sindacali e della Regione è stato accolto con favore. Il biomedicale è strategico per il futuro del Paese e dell’Europa, e il Governo è determinato a fare la sua parte.”

Letizia Budri, Sindaco di Mirandola, a margine dell’incontro ha rilasciato la seguente dichiarazione: “È importante constatare come siano stati sostanzialmente confermati gli impegni assunti col lodo siglato al tavolo regionale. Di buon auspicio il fatto che sia già stato ricalendarizzato un nuovo incontro dal dottor Losego – dirigente della Divisione sulle Politiche per la risoluzione delle crisi di impresa – per il 17 Settembre alle ore 11. Incontro a cui parteciperanno Amministrazione Regionale, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dipendenti delegati. Nel corso dell’incontro sono state poste diverse domande di chiarimento circa la posizione che l’azienda assumerà anche rispetto ai lavoratori interinali: la richiesta è che vi sia pari dignità di trattamento tra subordinati e somministrati.

Sostanzialmente – spiega il Sindaco di Mirandola – sono stati chiariti alcuni aspetti riguardanti la reindustrializzazione che probabilmente porterà ad un cambio di produzione. Inoltre, è stato rimarcato il pieno ingaggio all’advisor Cernet – lo stesso che ha operato per Magneti e Marelli – per l’individuazione di possibili investitori. L’azienda ha dichiarato che dalla fine di ottobre la riduzione di produzione potrà determinare il necessario ricorso agli ammortizzatori sociali, ma la valutazione condivisa, che è emersa dal tavolo, è stata che questi possono rappresentare uno strumento, ma non devono essere un obiettivo, pur parziale, a cui tendere."

Impegno per il Futuro Occupazionale

Lisa Vincenzi (Filctem Cgil Modena) e Alberto Suffritti (Femca Cisl Emilia Centrale) hanno sottolineato l'importanza dell'accordo raggiunto: “È significativo che l’azienda abbia accettato di mettere a disposizione gli asset a un prezzo che favorisca l’ingresso di un acquirente con vocazione industriale nel settore biomedicale, anche se fosse un’azienda concorrente.”

Un altro punto cruciale è stato l'attenzione rivolta ai lavoratori somministrati in servizio alla Bellco di Mirandola. Come ricordato dalle categorie Nidil Cgil e Felsa Cisl, presenti al tavolo, è essenziale che gli accordi sottoscritti con le agenzie per circa 50 lavoratori somministrati non vengano modificati. La vertenza per la reindustrializzazione deve includere tutte le realtà occupazionali dell’azienda e dell’indotto, comprese le attività in appalto.

Prossimo Incontro

L'incontro si è concluso con la definizione del prossimo meeting, fissato per il 17 settembre alle ore 11:00 nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la risoluzione della crisi della Mozarc e offre una speranza concreta per il futuro dei 350 lavoratori e del distretto biomedicale di Mirandola, uno dei più importanti d'Europa.