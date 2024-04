Da Campogalliano a Parigi. Emiliana Serbatoi in fiera col focus sull’internazionalizzazione

Da Parigi a Francoforte, passando per Stoccarda e Bologna. Anche nel 2024 Emiliana Serbatoi punta forte sulle fiere e conferma la partecipazione ai principali saloni internazionali di settore, continuando a sviluppare strategie commerciali votate al presidio dei mercati e, naturalmente, all’export.

Con questi obiettivi l’azienda guidata dal Ceo Gian Lauro Morselli, leader nel settore della produzione di serbatoi e sistemi di stoccaggio, trasporto e distribuzione del carburante, oltre che per i sistemi di controllo e di gestione dei rifornimenti, sta prendendo parte a Intermat, il salone internazionale dei comparti delle costruzioni e delle infrastrutture in corso fino a sabato 27 aprile a Parigi.

"Siamo ritornati con piacere in questa importante fiera dopo alcuni anni di assenza – spiega Morselli – nell’ambito di un’attenzione sempre elevatissima nei confronti del settore del movimento terra e dell’edilizia. È una manifestazione di valore a cui siamo particolarmente legati anche perché si tratta della prima kermesse all’estero a cui partecipò Emiliana Serbatoi, nell’ormai lontano 1998".

Nel quartiere fieristico di Villepinte, a nord della capitale francese, l’azienda di Campogalliano espone nello stand K033, nel padiglione 5A, proponendo un’ampia gamma di prodotti e servizi pensati anche per i macchinari per le costruzioni. In “vetrina” ci sono serbatoi fissi dedicati al rifornimento on-site, soluzioni in polietilene per il trasporto del carburante, grandi contenitori con predisposizione per l’alimentazione di generatori; ma pure sistemi gestionali tecnologicamente evoluti per monitorare le erogazioni e una linea di serbatoi dedicata al Biodiesel, compatibile sia in termini di plastiche sia di raccordi e componenti: più attenti all’ambiente, resistenti all’aggressività del carburante B100 e versatili per le loro capienze diverse.

L’intensa attività fieristica di Emiliana Serbatoi è iniziata a fine gennaio con la partecipazione a Fieragricola, salone veronese incentrato sul settore agricolo "che per noi rappresenta un appuntamento tradizionale – prosegue il Ceo Morselli – con cui prende il via la stagione fieristica annuale, anche per confermare l’attenzione al mercato italiano, che resta fondamentale. Le fiere costituiscono un elemento centrale nelle strategie commerciali: grazie ai nostri commerciali e tecnici che viaggiano ogni giorno e all’azione dei nostri dealer strutturati, presidiamo l’Italia e davvero tutto il pianeta. E puntiamo ad affrontare sempre nuovi mercati internazionali, continuando intanto a strutturarci nei numerosi Paesi in cui siamo già presenti".

Nel calendario annuale (approfondimenti sul sito www.emilianaserbatoi.com) spiccano anche diversi eventi di livello mondiale: Emiliana Serbatoi parteciperà, per esempio, in Germania a Uniti Expo, fiera dedicata ai settori del petrolio e dell’autolavaggio (in maggio a Stoccarda), e ad Automechanika, salone internazionale per il comparto dell’automotive (in settembre a Francoforte). Mentre in giugno è prevista una nuova “tappa” parigina, per la kermesse Eurosatory incentrata sui temi, quanto mai attuali, della sicurezza. In novembre, poi, focus su Eima, la manifestazione di riferimento per la meccanizzazione agricola in programma a Bologna, una vetrina che chiuderà il 2024 fieristico di Emiliana Serbatoi. "Intanto è in corso – chiude il Ceo – la programmazione di respiro pluriennale che da sempre ci contraddistingue, guardando al futuro".