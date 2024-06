Da inizio anno chiuse oltre 1000 imprese a Modena: ecco l'analisi Lapam

Il tessuto imprenditoriale di un territorio è la linfa vitale della sua competitività e del suo sviluppo economico. Senza un rinnovamento continuo, difficilmente un’area potrà mantenere il proprio slancio e attrattività. Nella nostra zona, le idee innovative non mancano e c'è una forte determinazione a trasformare i sogni imprenditoriali in realtà. Tuttavia, per riuscire in questo intento, è fondamentale che gli amministratori locali diano un sostegno concreto ai giovani che aspirano a diventare imprenditori.

Gilberto Luppi, presidente di Lapam Confartigianato, ha recentemente commentato su questa situazione, basandosi sui dati di un’indagine condotta dall’ufficio studi Lapam Confartigianato. Secondo lo studio, nel primo trimestre del 2024, Modena ha registrato un calo nel tasso di crescita delle imprese rispetto al 2023. Complessivamente, sono 70.068 le imprese registrate, con 1.523 nuove iscrizioni e 1.629 cessazioni tra gennaio e marzo 2024, portando a un saldo negativo di 106 unità, pari al -0,15%. Anche la demografia delle imprese artigiane è in lieve calo, con un saldo negativo di 4 imprese e un tasso di crescita del -0,02% rispetto all'anno precedente.

"Sono dati che devono fare riflettere – conclude il presidente Luppi – perché un territorio, e soprattutto un comune come Modena, così vocato all’internazionalizzazione e all’innovazione ha bisogno di nuove imprenditorialità. Dobbiamo riflettere anche sul dato dei prestiti: a livello regionale, come fotografano i dati della ricerca del nostro ufficio studi, i prestiti alle piccole imprese diminuiscono dell’8% rispetto al -4,9% dei prestiti al totale delle imprese. Peggio ancora per le quasi-società artigiane, per cui a gennaio 2024 si registra un -12,6% dei prestiti, più del doppio rispetto a quanto non si segnali per il totale delle imprese. Tutti noi dobbiamo avere più coraggio e sostenere concretamente i nuovi imprenditori, con misure che possano ridurre la pressione burocratica e facilitare un accesso al credito così da avere delle attività sempre più innovative e competitive, garantendo un beneficio a tutta la comunità"

