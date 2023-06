Da Modena alla Spagna un'alleanza per rivoluzionare la comunicazione nelle grandi catene di negozi

Un accordo di collaborazione commerciale su vasta scala: protagonista l'azienda modenese UPM Group, attiva da oltre 80 anni nel settore della comunicazione visiva - allestimenti, digital signage, sistemi espositivi, visual solutions - che oggi con 30milioni di euro di fatturato, 120 dipendenti e un processo di internazionalizzazione in corso ha avviato una partnership con l'omologa spagnola TECNOSEÑAL (parte di Tecnove Business Group).

Si tratta una partnership decisiva per un mercato - quello delle soluzioni di branding per le grandi catene - storicamente frammentato lato offerta. Un settore in cui "le dimensioni contano" davvero: per questo con il nuovo accordo debutta una realtà congiunta da oltre 60 milioni di euro di fatturato, strutture e know how da big player, da oggi fianco a fianco nelle grandi gare europee per aumentare esponenzialmente il peso specifico su progetti particolarmente sfidanti. I due partner possono contare su sinergie produttive e tecnologiche; un'assoluta sintonia in termini di approccio al mercato, sia come investimenti costanti in ricerca e sviluppo, sia come raggio d'azione nelle attuali strategie commerciali; qualità e profondità dei prodotti e dei servizi offerti e, infine, la stessa sensibilità "green" con ampio utilizzo di energia solare e di tecniche e procedure per il recupero e riutilizzo di materiali all'insegna dell'economica circolare.

Ampiezza dell'offerta, visione strategica, scala europea. Parte da qui la partnership italo-spagnola che segna un punto di svolta sul mercato delle visual solutions. "Con questa partnership - dichiara Giorgio Turini, CEO di UPM Group - il nostro Gruppo fa un balzo in avanti in quel processo di internazionalizzazione che rappresenta un cardine delle nostre strategie di sviluppo aziendale e che va in scia all'acquisizione della belga TNC nel 2020. Crediamo che essere riferimento non solo per i clienti attuali ma anche per le catene retail internazionali - prosegue Turini - passi non solo attraverso la ricerca costante di prodotti e servizi sempre più innovativi e completi, ma anche attraverso forme di collaborazione strutturate, visionarie e dimensionalmente importanti. Parliamo di un accordo che mette in campo una realtà congiunta da oltre 60 milioni di euro di fatturato, produzioni tutte in house e una rete europea di installatori collaudati".

"L'accordo commerciale con UPM Group - sottolinea Eduardo López CEO di TECNOSEÑAL - ci consente di raggiungere una posizione di rilievo in Europa per intraprendere insieme e con garanzie progetti europei con esecuzione in Italia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Regno Unito, Spagna e Portogallo per i principali settori di attività quali retail, banking, automotive, insurance, energy, healthcare"