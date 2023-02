Bper Banca, ricavi su del 19,7%. Montani: "La crescita è strutturale"

Un utile netto consolidato contabile 2022 a 1,449 miliardi di euro, la proposta di dividendo a 0,12 euro per azione, margine di interesse che cresce del 21,3% e commissioni nette a +18,3%, rispetto a un anno fa. E ancora, ricavi 2022 che crescono annualmente del 19,7%, una qualità del credito migliorata (Npe ratio netto a 1,4%), nuove erogazioni di prestiti che salgono a 16,5 miliardi (+25,8%).

Sono i dati principali approvati oggi a Modena dal Cda di Bper Banca, presieduto da Flavia Mazzarella, che ha esaminato i risultati individuali della banca e consolidati di gruppo al 31 dicembre 2022. L'amministratore delegato di Bper, Piero Luigi Montani, commenta: "Il 2022 è stato un anno particolarmente significativo per Bper Banca, costellato da importanti iniziative. In primis mi preme sottolineare il positivo completamento dell'integrazione di Banca Carige, operazione che ha visto la sua conclusione a fine novembre con l'atto di fusione e con la completa migrazione dei sistemi informativi. Questo ulteriore processo di consolidamento bancario ci ha permesso di incrementare significativamente i volumi di impieghi e raccolta in territori limitatamente presidiati e di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo su scala nazionale, grazie anche a un rilevante aumento del numero di clienti del 20% circa, dai 4,2 milioni precedenti ad oltre 5 milioni attuali".

Aggiunge Montani in una nota: "La crescita strutturale della redditività ordinaria, assieme al forte miglioramento della qualità degli attivi e al mantenimento di una solida posizione patrimoniale continuano a caratterizzare il nostro gruppo bancario. Vorrei inoltre ricordare che lo scorso giugno è stato presentato il nuovo piano industriale 2022-2025, la cui implementazione sta già portando significativi benefici in termini di razionalizzazione della struttura operativa e incremento della redditività. Tutto questo grazie al potenziamento delle nostre fabbriche prodotto attive negli ambiti strategici del gruppo e ad un'accelerazione- rimarca l'ad- della digitalizzazione volta a migliorare la relazione con la clientela, al fine di rispondere alle nuove ed evolute esigenze".

Continua quindi Montani: "Il gruppo intende inoltre rafforzare la propria leadership nella gestione delle tematiche Esg per divenire un partner credibile e affidabile dei propri clienti nel percorso volto a creare una società più sostenibile, equa ed inclusiva". (DIRE)