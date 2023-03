Annunci online, aumentano le sex workers nel modenese (e anche i prezzi)

Parlare di prostituzione non è mai stato e non sarà mai facile. Non lo è neppure in termini di "mercato": per quanto il fenomeno esista e sia potenzialmente quantificabile, trattandosi di un settore sommerso tutto diventa estremamente complicato. Da qualche anno lo sta provando a fare - chiaramente anche in termini autopromozionali - uno dei principali siti web legati al mondo delle escort: Escort Advisor. Una realtà in forte crescita che ha colto la transizione al digitale per diventare punto di riferimento per escort e clienti.

Il portale indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri telefonici delle squillo con le loro esperienze.

Pur nei suoi limiti e nelle contraddizioni del settore, EscortAdvisor permette quindi di avere a disposizioni alcuni dati per fotografare parzialmente il fenomeno, che attraverso Internet si è fatto sempre più trasparente, o quantomeno più facilmente visibile.

I numeri locali

Escort Advisor sta vivendo una costante crescita di utenti e fotografa così gli sviluppi più recenti per il nostro territorio: "In Emilia Romagna il 2022 ha portato in generale un discreto aumento dei numeri per il settore del sesso a pagamento, sia per la presenza di escort che per gli utenti. In tutte le province l'aumento è costante e vede Ferrara al primo posto per aumento di utenti e Bologna naturalmente per numero di presenze di lavoratrici. Rimini la provincia più cara".

Secondo i dati di Escort Advisor l’analisi restituisce una mappa per quanto riguarda la presenza di "professioniste del sesso" per province che vede Bologna in vetta con 1016 escort, Modena e Rimini con 652 e 629 e Parma con 586. Fanalino di coda Ferrara con 364 presenze medie mensili. Si tratta di numeri che tuttavia devono tenere conto di stratificazioni nel tempo e degli spostamenti di gran parte delle escort, che abitualmente si spostano di città in città nel corso dell'anno.

In notevole aumento anche la "domanda", in sette province su nove il dato è degli utenti attivi sul sito vede un importante segno più con un incremento che oscilla dal + 16% al + 30%. Mo dena fa registrare tra il 2021 e il 2022 una crescita del 26% delle visite. scendono solo Parma (-32%) e Ravenna (-27%) Tutte le altre registrano

Attraverso le recensioni degli utenti, la piattaforma registra anche i prezzi delle prestazioni, che ovviamente possono variare in modo importante in base alle esperienze che gli utenti ricercano. Si evidenzia un aumento della media dei prezzi: +17% per Modena, provincia in cui il rincaro è stato più sensibile. Si è passati da un prezzo medio di 74 euro nel 2021 ad un costo di 88 euro per lo scorso anno. Seguono il +15% per Rimini e +13% per Piacenza, Ferrara e Forlì Cesena +8%. Stabili o poco significative le variazione nelle restante province.

Il quadro nazionale

"Per il settore del sesso a pagamento, il 2022 si è rivelato un anno di crescita generale rispetto al 2021, segno che la paura e le limitazioni della pandemia del 2020 sono ormai solo un ricordo anche per le escort e i loro clienti. Le visite a Escort Advisor, ad esempio, sono aumentate del 32% rispetto al 2021 e le visualizzazioni dei profili delle escort hanno fatto registrare un +59%", spiegano dal portale, che in 8 anni di vita ha raccolto quasi 600mila recensioni.

Nel 2022 il mercato di Escort Advisor si è ampliato nel sud Italia. Tra le prime province con la crescita maggiore e superiore al 30% la gran parte sono nel Mezzogiorno: 12 sud e isole, 8 centro, 2 nord. Matera è la città con la crescita più alta pari al 50% in più di utenti rispetto al 2021; segue Isernia con il 47%, poi Benevento-Viterbo-Prato 41%; Torino 40% e le altre dal 38% in giù. Nonostante gli aumenti diffusi nel sud Italia, le province che raccolgono il maggior numero di iscritti sono quelle che hanno per capoluogo le grandi città italiane. Abbiamo quindi in prima posizione Roma con il 6,33% del totale degli iscritti, Milano con 6,04%. Bologna con 3,16%, Verona 2,80%, Napoli 2,65%, Brescia 2,60%.

"Con il 2022 i prezzi delle escort sono nuovamente saliti ma non hanno raggiunto la cifra del periodo pre-covid. Nel 2022, il prezzo medio delle escort in Italia è stato di 104 euro, nel 2021 è stato di 81 euro, nel 2020 solo un euro in meno; nel 2019 il costo medio era di 112 euro". I prezzi più alti si anno nelle città del Nord Italia o nelle località di villeggiatura particolarmente mondane. Per trovare la prima provincia del Sud Italia si scende al 31esimo posto dove c’è Bari con 92 euro, di poco sopra a Venezia.