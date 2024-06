Flessione pesante nel distretto ceramico, il fatturato cala del 14%. "Servono infrastrutture"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Di nuovo segno meno generalizzato per l'industria ceramica delle piastrelle, emerge in conferenza stampa dal distretto di Sassuolo. Sono 125 oggi le aziende attive a livello nazionale, che nel 2023 hanno prodotto 373,7 milioni di metri quadrati (-13,3% sul 2022) e dove sono occupati 18.432 addetti diretti, a loro volta in flessione. Le vendite totali sono state di 369,2 milioni di metri quadrati (-17,8%).

Le vendite in Italia superano gli 84,4 milioni di metri quadrati (-8,9%) mentre l'export si attesta 284,8 milioni di metri quadrati (-20,1%). Il fatturato totale delle aziende italiane di piastrelle sfiora i 6,2 miliardi di euro (-14,1%), che provengono per 5 miliardi dalle esportazioni (-15,4%, pari all'82% del fatturato) e per 1,1 miliardi da vendite in Italia.

Gli investimenti registrano 474 milioni, in crescita del 7,4% sul 2022 e con una quota del 7,7%. A livello di ceramica nel suo complesso, al momento sono 252 le aziende in Italia, che occupano 26.211 addetti diretti e fatturano oltre 7,5 miliardi.

Il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, evidenzia che "in un contesto internazionale caratterizzato dalla bassa domanda, l'accesa competizione richiede il rispetto delle regole del fair trade. L'attenzione è rivolta all'India, che continua a crescere sui mercati europei, mentre negli Stati Uniti, pochi giorni fa, le autorità competenti hanno considerato ammissibile la domanda di dazi antidumping sull'import indiano compresi tra il 400% e l'800%". In Europa questi sono ultimi sono invece inferiori al 10%, "totalmente insufficienti per contrastare la concorrenza sleale", rimarca il presidente uscente.

Il nuovo presidente dell'associazione industriale, infatti, è l'imprenditore laziale Augusto Ciarrocchi, titolare di ceramica Flaminia, di recente designazione. Aggiunge intanto Savorani sul capitolo infrastrutture: "Riconfermiamo la centralità della Bretella Campogalliano-Sassuolo, da considerarsi lungo tutti i 17 chilometri che collegano l'Autosole con il distretto ceramico, ed il raccordo ferroviario tra lo scalo merci di Marzaglia e quello di Dinazzano". In ambito locale "auspichiamo il raddoppio della Pedemontana nel tratto ad una sola corsia a Sassuolo ed il terzo ponte sul Fiume Secchia, che a regime dovrebbe riuscire a fluidificare meglio il traffico nel distretto", conclude l'ormai ex presidente. (DIRE)