Avanzano gli imprenditori stranieri a Modena, nelle costruzioni sono uno su tre

In provincia di Modena continua la crescita delle imprese gestite in maggioranza da stranieri: al 31 dicembre 2023 sono 8.822, ovvero 97 in più rispetto alla stessa data del 2022, per una variazione percentuale del +1,1% mentre nel totale imprese attive della provincia si è registrata una flessione del -1,5%.

Lo attestano i dati di Infocamere elaborati dal Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena, che evidenziano anche un saldo positivo di 576 posizioni nel corso dell'anno, derivante da 1.218 iscrizioni di nuove imprese e 642 cessazioni non d'ufficio; la movimentazione demografica del Registro Imprese nel 2023 mostra un forte incremento delle cessazioni, +18,7% rispetto al 2022, e soltanto un lieve aumento delle nuove iscritte: +1,1%.

Tre settori di competenza, il tessile perde terreno

Le aziende guidate da stranieri risultano fortemente concentrate in soli tre settori: costruzioni (2.879 unità con una quota del 33,6%), commercio (1.814 ovvero il 20,6% del totale) e manifattura (1.373 imprese, 15,6%), la metà delle quali operanti nel tessile-abbigliamento (682). Altro settore di rilievo è quello delle attività di ristorazione dove opera il 9,4% delle imprese gestite da stranieri (831).

Ma la composizione dei settori sta cambiando in linea con i trend economici che hanno caratterizzato il 2023: cresce il tessuto imprenditoriale nelle costruzioni (+3,7%) e nella ristorazione (+2,1%) mentre perdono imprese il commercio (-3,5%) e la manifattura (-2,1%), in particolare il comparto del tessile-abbigliamento (-5,1%).

Anche per le imprese di stranieri si nota la tendenza alla terziarizzazione: i servizi alle imprese ricoprono una quota del 14,4% e nel 2023 sono cresciuti del +3,3%; le imprese che offrono servizi alle persone sono il 15,2% del totale e aumentano del +3,2%.

La composizione per forma giuridica evidenzia la netta prevalenza di imprese individuali (71,6%) in calo del -0,9%; seguono le società di capitali (21%) che continuano a registrare un trend in forte crescita (+10,8%), segnale che il tessuto di imprese si sta strutturando. Le società di persone sono minoritarie (5,2%) e le "altre forme" vedono ulteriormente erodere la loro quota (2,2%).

Da dove provengono gli imprenditori stranieri

I paesi di nascita degli imprenditori stranieri operanti in provincia di Modena sono in prevalenza Cina e Marocco, con rispettivamente 1.677 e 1.526 persone aventi cariche nel Registro Imprese al 31 dicembre 2023. Numerosi anche i romeni (954) e gli albanesi (1.078), nazionalità in forte crescita ormai da alcuni anni (nel 2023 +5,6%). Seguono gli imprenditori tunisini (753) e quelli turchi (557). La concentrazione è elevata, lo testimonia il fatto che le prime 5 nazionalità ricoprono il 50% del totale.

La dinamica tendenziale (rispetto alla stessa data dell'anno precedente) indica contrazioni per i cinesi (-2,3%), i marocchini (-1,7%) e i turchi (-0,9%) mentre sono in aumento i romeni (+1,4%) e i tunisini (+1,8%).

L'analisi degli imprenditori con cariche nel Registro Imprese per nazionalità di nascita evidenzia un trend in calo per gli italiani (89.896 al 31/12/2023, -1,1% nell'anno) e un contemporaneo aumento degli stranieri (11.973, +1,3%). Questa tendenza è in atto già da diverso tempo, basti pensare che negli ultimi dieci anni gli imprenditori italiani sono diminuiti del -13% mentre quelli stranieri sono cresciuti del +28,5%.

Ad oggi a Modena un imprenditore ogni 8,5 è straniero di nascita. Il dato rispecchia la composizione della popolazione residente, che indica uno straniero ogni 7,5 abitanti in provincia.

In crescita le imprese guidate da giovani nel 2023

Il 2023 si chiude positivamente per le imprese giovanili in provincia di Modena: i dati Infocamere registrano 4.955 imprese capitanate da under 35 al 31/12/2023, mentre al 30 settembre erano 4.797, l'incremento congiunturale raggiunge quindi un +3,3%. La crescita delle imprese giovanili risulta positiva anche su base annuale, infatti l'incremento rispetto al 31/12/2022 vede un aumento di 63 imprese, con una variazione tendenziale pari al +1,3%.

Per la prima volta dopo diversi anni la provincia di Modena riesce a piazzarsi al secondo posto in regione per numero di imprese gestite prevalentemente da giovani, con una quota di imprese giovanili pari al 7,9%, facendo retrocedere al terzo posto la provincia di Ferrara (7,8%); il primato per il tasso di imprese giovanili sul totale imprese rimane sempre in capo a Reggio Emilia con una quota di imprese giovanili pari all' 8,5% del totale, mentre Bologna si consolida al quarto posto in linea con la media regionale (7,6%), seguita da Piacenza (7,5%) e Parma insieme a Rimini (7,2%). La provincia con imprese più ‘vecchie' risulta ancora una volta Forlì-Cesena con un tasso di imprese giovanili pari al 6,9%, subito dopo Ravenna la quale presenzia con un 7,0% di imprese giovanili. La quota giovanile della provincia modenese sul totale regionale è pari al 16,7%, ma il primo posto si riserva ancora a Bologna con il 21,7% del totale regionale, entrambe le province sono in crescita; mentre al terzo posto troviamo Reggio Emilia (13,9%) che riporta un leggero calo delle imprese giovanili.

Le imprese giovanili della provincia di Modena sono presenti in maniera molto differente nei principali settori economici: il settore più rappresentato risulta quello dei servizi alle imprese (25,9%), seguito dal commercio con il 23,6% di imprese e dalle costruzioni (19,1%), queste ultime congiunturalmente in crescita. I giovani sono invece meno presenti nelle imprese appartenenti al settore dei servizi alla persona (9,0%), nell'"alloggio e ristorazione" (8,3%) e nelle industrie manifatturiere (8,5%); continua anche una scarsa presenza in agricoltura dove troviamo solamente un 5,6% di imprese giovanili.