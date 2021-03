Decreto Sostegni. Confcommercio: "Risorse insufficienti per la sopravvivenza delle imprese"

Il giudizio di Confcommercio Modena sul decreto sostegni non è positivo: le risorse sono insufficienti a garantire la sopravvivenza delle nostre imprese del commercio, della ristorazione, del turismo, i parametri per ottenere gli indennizzi sono troppo selettivi, non ci sono gli aiuti specifici che avevamo chiesto per il settore moda e per la ricettività, nemmeno un euro è stato stanziato per abbattere la Tosap oltre che la Tari, pagata senza produzione di rifiuti.

Per il capitolo lavoro, Confcommercio Modena apprezza le proroghe della Cassa Covid - ferma restando la necessità di assicurare la copertura anche per tutti i periodi antecedenti al primo aprile - e delle deroghe per i contratti a termine sino a fine anno, nonché il finanziamento ulteriore del fondo per il parziale esonero contributivo di lavoratori autonomi e professionisti istituito nella legge di Bilancio.

Ci saremmo però attesi uno sforzo maggiore. Speriamo certo che il testo definitivo che verrà approvato dalle Camere contenga alcune correzioni di tiro e qualche intervento migliorativo.