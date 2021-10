Dejavù Fashion Shop apre un nuovo punto vendita in via Vigolese

Appuntamento dalle 16.00 alle 20.00 in via Vignolese 633 per festeggiare insieme l’apertura dello spazio futuristico, adiacente a quello già esistente a Modena

“Più di un semplice store, Dejavù Fashion Shop rappresenta un punto di riferimento per la community di appassionati presenti sull'asse tra Modena e Bologna – scrive NSS Magazine, a cui guardano community e appassionati di street culture, sneaker e fashion in tutta Europa, in un articolo pubblicato il 6 ottobre 2021 - con la sua selezione di sneaker, apparel e collectibles, dal 2009 propone prodotti frutto di un'attenta ricerca tra quella che è l'estetica più street e il lato più glamour e creativo della moda, mantenendo un occhio sempre attento alla contemporaneità”.

Nonostante la crisi del settore abbigliamento, colpito dagli effetti del Covid-19, lo store guidato da 12 anni dal 30enne Alfio ha deciso di spingere sull’acceleratore ingrandendo lo spazio affacciato su via Vignolese e puntando a un’offerta più ampia che sconfina dallo streetwear maschile (45 i brand attualmente disponibili, anche online, tra cui Alchemist, Billionair Boys Club, Buscemi, Dickies, Fear of God Essentials, Honor The Gift, Mr Saturday, Medicom Toy, Nahmias, e Nike) per abbracciare una gamma di prodotti dettati dalla sua idea di Lifestyle: arredo e oggetti per la casa (Seletti e Geeboo) e il tempo libero (Polaroid, Candyshock , Candlehand), libri (Rizzoli Usa, Taschen, Phaidon) e toys da collezione (Medicom Toy, Kaws, Superplastic, Funko Pop).

“Tra le novità più interessanti lo sviluppo di un angolo bar in cui i clienti potranno rilassarsi e leggere la selezione di magazine presenti in store, trasformando il nuovo spazio in un angolo polifunzionale capace di diventare un vero e proprio punto di aggregazione per gli appassionati” – riporta NSS Magazine. Inoltre, nell’epoca della moda post-pandemia, “per rendere l’esperienza ancora più interattiva Dejavù Fashion Shop lancerà una app mobile pensata per rinnovare l’esperienza dell’utente in-store, creando contenuti personalizzati in grado di customizzare la user experience attraverso sconti o tenendo conto il proprio armadio virtuale”.